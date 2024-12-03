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代孕政策轉彎／立委怒批：三度民調竟輸給網軍

聯合報／ 記者李樹人沈能元林銘翰／台北報導

衛福部以「爭議性過大」為由，將代理孕母拖鉤處理，民眾黨立委陳昭姿對此以「痛心疾首」形容心情，直言執政黨以政治干擾公務體系，草案都還沒出衛福部，就遭凌遲，切除代孕。

陳昭姿說，標榜性平的民進黨，以政治手段壓迫性平議題，讓想生卻無法擁有下一代的同志家庭、不孕單身女性繼續遺憾過著每一天。

陳昭姿表示，民進黨團呼籲單身女及女同志的人工生殖需優先處理，完全無視異性配偶、男男同志對於生育渴望與需求，還拿同婚合法來蹭熱度，說一套做一套。陳昭姿說，這一兩年接到許多代孕陳情案，其中男同志伴侶比率最高，不少人邊哭邊述說海外求子之路如何艱辛「民進黨對得起同志嗎？」

陳昭姿指出，這次代孕政策大轉彎，也讓基層公務人員寒心，前後召開卅五場專家會議蒐集意見，甚至擬定出全球最嚴格的代孕規定，整個立法程序也走到可執行的層次，不料前功盡棄。

對於衛福部所提「蒐集六○○餘則意見，其中八成反對代孕…」陳昭姿表示，日前疑似有婦團對外招募小編，工作就是反對代孕，所謂八成反對意見，可說是網軍製造的另類霸凌，這些網軍留言，影響力還贏過國健署三次正式民調。

陳昭姿表示，周四將會在立院衛環委員另闢戰場，藍白將合力提出立院版「人工生殖法部分條文修正草案」，誓死捍衛不孕者的生殖權益。

同志 民進黨 陳昭姿

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