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防行人地獄 大車轉彎須指差確認

聯合報／ 記者黃寅邱書昱／連線報導
交通部將針對大客車、大貨車駕駛強制要求在路口轉彎前停等，並要做「指差確認」，否則將開罰，引發討論。本報資料照
交通部將針對大客車、大貨車駕駛強制要求在路口轉彎前停等，並要做「指差確認」，否則將開罰，引發討論。本報資料照

各地路口車禍不斷，行人甚至在斑馬線上喪命。交通部長陳世凱昨表示，針對大客車、大貨車強制要求在路口轉彎前停等，並且要做「指差確認」，否則將開罰。交通部表示，公路客運、市區客運與大貨車，駕駛在路口未停等、指差確認，將開罰業者九千至九萬元；駕駛若未停讓行人，則開罰駕駛本人。

但地方政府認為，除非警察正好在路口，否則在路口有無停等、做指差確認，要如何取締？該措施將考驗執行面。

大客車駕駛則表示，路口停等是必要的，但若未指差確認就開罰，恐就過頭了，認為此舉宣示作用大於實質，如何取締得看執行面。

中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會常務理事胡木源說，駕駛是否遵守交通規則，公司可以宣導，但鞭長莫及，駕駛違規位在路口停等且做「指差確認」，應處罰行為人，連公司一起罰實在不合理，總不能把駕駛的手腳綁起來，政策應深思熟慮再推動。

陳世凱昨出席台中監理站宣導影片記者會，親自站上街頭，稽查市區公車經過路口是否停等、禮讓行人，他也當場模仿先停等，再舉手向左、右看的指差確認動作。他強調，大客車強制路口停等、指差確認，已規定在交通規則，昨陳世凱當場發現一輛大客車未遵守，當場開罰。

陳世凱說，過去多思考讓汽車更順暢，卻忽略最需要保護的是人，提醒所有職業駕駛人包含大客車、大貨車駕駛等，將強制要求停等，並要做指差確認，如果沒做到會開罰，只要是轉彎，不管有沒有行人，都強制停等、指差確認。

陳世凱表示，台北市以外縣市，在禮讓行人上無論數據或個人感受，都沒那麼有安全感，需要共同努力。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，依「汽車運輸業管理規則」，將路口停等、指差動作列為公司應教育駕駛人的動作，駕駛若未遵守，依公路法公司未善盡教育駕駛人責任，可開罰公司九千至九萬元罰鍰；駕駛在行穿線未停讓行人，依道交條例看罰個人。

交通部長 行人 陳世凱

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