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代孕突喊停 醫師：作法不敢苟同

聯合報／ 記者林則澄／台北報導

衛福部「人工生殖法部分條文修正草案」政策轉彎，將代理孕母脫鉤，台大醫院婦產部生殖醫學中心主任、台灣生殖醫學會常務理事陳美州表示，國健署先前與許多專家開會討論相關辦法，也擬定配套措施，不理解為何突然撤下代理孕母，她不敢苟同這種作法。

陳美州說，國健署之前含有代理孕母制度的人工生殖法草案版本已相當完整，台灣生殖醫學會今年也邀澳洲專家來台演講，與台灣學者交換代孕相關看法見。令人不解的是國健署與許多專家討論過條文規範，為何突然將代理孕母制度從中脫鉤，起碼給一個更詳細理由，而不只是以「爭議過大」簡單帶過。

陳美州表示，人工生殖法草案是否完善，這需謹慎討論，不希望雙方高喊贊成或反對，進一步研議條文，以代理孕母為例，雙方簽署契約內容就是重點，應擬定完備的配套。

台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰表示，如果衛福部認為代理孕母在台灣仍有很多爭議，就應考慮設立專法，並廣邀不同團體商議，「不能一下要做，一下說不要做，這會讓外界霧裡看花。」從討論代孕議題的族群來看，異性戀族群對於代孕的需求應高於同志族群，但社會仍常批評同志族群，希望代孕議題不要塑造成團體間對立。

代理孕母 同志 醫學

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