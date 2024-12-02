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別把陳澄波釘在228十字架上 長孫：他把幸福畫在畫中

聯合報／ 記者陳宛茜／ 台北即時報導
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。記者陳宛茜／攝影

台博館鐵道部園區的陳澄波百三特展「走揣・咱的所在」，展出前輩畫家陳澄波最後遺作「玉山積雪」。過去介紹這幅畫會提到其為陳澄波送給同是228事件受難者柯麟的作品，在此展中卻是介紹「玉山為何積雪」的台灣氣候特色，附上陳澄波文字「每天在其下的嘉義市民，實在太幸福了。」陳澄波長孫陳立栢表示，台灣人是幸福的，「陳澄波把幸福畫在畫裡」。而陳澄波是個幽默、畫中洋溢幸福感的人，希望透過展覽「讓陳澄波不被釘在二二八的十字架上」。

今年是陳澄波誕辰130周年紀念，台博館與陳澄波文化基金會合作推出「走揣・咱的所在」，以陳澄波八件原件畫作與台博館的自然史典藏進行對話。陳立佰表示，該展油畫高度調降至畫中心線為137公分，此一高度對成人來說不致造成觀賞障礙，對14歲學童來說卻是最佳視角。

文化部長李遠表示，39歲時做紀錄片「尋找台灣生命力」時，生物系畢業的他想以大自然比喻台灣，便想將陳澄波放入紀錄片中。這次看到台博館將陳澄波的畫與台灣的動植物、礦物結合，展現陳澄波如何用畫畫出台灣最核心的生命力，非常感動。「紅是風，紅是火，紅是心，紅色是我傾吐在畫布上永不止息的歌。」李遠說，陳澄波是用歌唱的心去面對自己的畫，「陳澄波應該是一個很快樂的人，也是一個很幸福的人。」

陳立栢表示，在陳澄波120歲的紀念展之後，他一直思考在藝術史之外，陳澄波的作品是否能找到另一個面向，親近接觸美術界以外的大眾。他選擇與自然史典藏為主的台博館合作，「把陳澄波搬進博物館」。展覽以「北回歸線地標」、「玉山積雪」等陳澄波油畫破題，結合台博館館藏及魚類、植物等標本，展現台灣豐富多變的自然現象。

旅居國外30年，陳立栢一直在想如何介紹台灣的故鄉。他表示，黑潮、季風和北回歸線這三種自然力在台灣交會，讓台灣成為一個宜居的環境，是一種「幸福的狀態」。「我想讓年輕人了解，在這個地方、幾百年前來的人都覺得自己是幸福的；而這種幸福，100多年前陳澄波把它畫在畫裡」，他找了幾十年，「終於在阿公的作品中把他拉出來。」

陳立栢表示，亞洲許多博物館都來跟陳家談收藏陳澄波作品。但陳家所有子孫經過長期溝通已做出決定，台灣現在正處於國力最強、最有錢的時候，如果國家願意成立一個「國立近現代美術館」，陳家就會把手上所有陳澄波畫作捐贈給這座美術館。他表示，日、韓、大陸都有國家級近現代美術館，菲律賓、馬來西亞和越南則正在蓋，「台灣是個有台積電的國家卻沒有這樣的美術館」。

今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。圖為陳澄波生前最後一件作品「玉山積雪」。記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。圖為陳澄波生前最後一件作品「玉山積雪」。記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。左為陳澄波長孫陳立栢，右二為文化部長李遠。記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。左為陳澄波長孫陳立栢，右二為文化部長李遠。記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話。記者陳宛茜／攝影

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