代孕立法卡關 陳昭姿批衛福部次長林靜儀為幕後黑手

聽到衛福部以「爭議性過大」為由，將代理孕母拖鉤處理，並未列入立院本周四審查「人工生殖法部分條文修正草案」中，民眾黨立委陳昭姿以「痛心疾首」形容心情，直言執政黨以政治干擾公務體系，草案都還沒出衛福部，就遭凌遲，切除代孕。

「都是民進黨那些女性在擋我」陳昭姿說，一向標榜著性別平等的政黨卻以政治手段來壓迫性平議題，讓想生卻無法擁有下一代的同志家庭、不孕單身女性繼續遺憾過著每一天；合理懷疑這次帶頭反對代孕入法的幕後黑手就是衛福部次長林靜儀，以及眾多民進黨女性立委，加上黃淑英等民進黨婦女部等成員，如此粗暴的卡關，令人氣憤。

對此，衛福部次長林靜儀說，對於陳昭姿委員的情緒、意見，予以尊重，但她身為衛福部一份子認為，人工生殖法修正草案脫鉤代理孕母議題，完全與政治無關，主要是這個議題非常重要，且相關牽涉問題太大；衛福部送出去的修法版本，對於該評估及考慮的部分都須明確及完備，但就草案預告期間的600多條意見，目前尚未有很好的處理，因此，修正草案還無法送到立法院，而就周四立院討論修法相關事宜時，如果沒有衛福部的修法版本，其實相關的討論應還是不夠的。

陳昭姿表示，民眾黨團照顧所有族群的生育需求，包括單身者、異性配偶、男男或女女配偶，民進黨團呼籲單身女及女同志的人工生殖需優先處理，完全無視異性配偶、男男同志對於生育渴望與需求，還拿同婚合法來蹭熱度，說一套做一套，令人髮指。

同志團體一向是深綠鐵票，這次民進黨卻反其道而行，阻絕了同志家庭代孕生子之路，對此，陳昭姿感到不捨，她說，這一兩年接到許多代孕陳情案，其中以男同志伴侶比率最高，不少人邊哭邊述說著海外求子之路如何艱辛，花了幾百萬元，到後仍舊一場空，「民進黨對得起同志選票嗎？」

陳昭姿指出，這次人工生殖草案代孕政策大轉彎，也讓基層公務人員寒心，辛苦了好幾年，前後召開35場專家會議，蒐集意見。為了不讓所謂的婦權團體胡亂批評，甚至擬定出全球最嚴格的代孕規定，整個立法程序也走到可執行的層次，不料，就因執政高層的政治性行為，讓這一切前功盡棄，抹煞了所有人的努力。

對於衛福部新聞稿所提「草案期間共蒐集600餘則意見，其中8成反對代孕....」，陳昭姿表示，早在幾個月前，台灣女人連線對外招募兼職社群小編，工作就是規畫「反對代理孕母」議題，並在社群上露出訊息，另將組織所提供的素材製圖、撰寫成文案。

陳昭姿說，所謂8成反對代孕意見，幾乎台灣女人連線廣徵網軍，花錢聘請社群小編在政府網路平台上製造出另類的霸凌。令人遺憾的是，這些被操作的網軍留言影響力，居然還贏過國健署3次正式民調、超過3千受訪者的民意報告。