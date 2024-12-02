人工生殖法脫鉤代理孕母 醫界、同志團體發聲了

針對衛福部確定將「人工生殖法」當中代理孕母制度脫鉤，台大醫院婦產部生殖醫學中心主任、台灣生殖醫學會常務理事陳美州今天表示，以醫界角度來看，不少因為婦科疾病、高齡不孕等問題而有代孕需求的病人，但會真正做出行動的人並不多，當然是希望法令盡快通過，也要有相應的配套措施。

立法院衛環委員會周四將審查「人工生殖法部分條文修正草案」共計16個版本，其中適用對象擴及「同性伴侶」、「單身女性」等對象。民進黨立院黨團今天上午舉行「捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤」記者會，主張人工生殖應與代理孕母分開處理，並呼籲另立代理孕母專法，避免讓女性、小孩成為商品暴力的犧牲者。

國健署起初強調，預告的修法版本還在行政院性別平等會進行評估與修正，大致方向不變，也將代理孕母制度納入相關規範，直到下午卻一改態度，宣布由於預告期間蒐集到逾600則意見中有8成反對開放代理孕母，加上近期有民間團體、民眾持續表達反對觀點，因此要把代理孕母脫鉤處理，政策180度大轉彎。

陳美州說，以醫界角度來看，不論是代理孕母，還是夫妻、同性伴侶、單身女性，尤其是隨著年紀愈來愈大，尤其因為婦科疾病、高齡不孕等問題的病人，有多對生育有需求的族群在等待立法院通過人工生殖法，以免夜長夢多，但也要有相應的配套措施。她以泰國為例，當初開放代理孕母後，發現有很多從外國來當地找尋服務的人，後來才會限制只適用本國人，可見法律訂得愈完整愈能避免相關問題。

陳美州說，不少因為內科或婦科疾病、高齡不孕而有代孕需求的病人，同性配偶方面則是女同志比男同志還多，但因為代理孕母費用可觀，又有有門檻的限制，會真正做出行動的人並不多，且隨著台灣晚婚、晚育的趨勢，預期未來人數還會再增加，「目前潛在需求病人很多，但看不出來明顯趨勢，但可預期的是，有需求的人勢必會愈來愈多。」

陳美州認為，國健署先前有涵蓋代理孕母的人工生殖法版本已經相當完備，在法令上可參照其他國家如澳洲的規畫，台灣生殖醫學會今年也有邀請當地具相關經驗的學者演講，並與台灣的專家交換意見，因此若以時效性來講，她不理解國健署先前已找許多專家討論過的法令，為何還要將代理孕母從中脫鉤。

台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰說，以討論代孕議題的人數來看，同志族群其實比例較低，反之異性戀族群比例較高，但社會風向不經意間批評的卻是同志族群，其實異性戀族群也對代孕有很大的需求，因此希望人工生殖法議題，無論如何都不要被塑造成是少數團體間的對立，因為讓台灣成為一個更友善生養的社會，是政府與人民共同的責任。

鄒宗翰說，如果衛福部認為，代理孕母在台灣仍有很多的爭議，進而要設專法，也希望未來能廣邀不同的團體商議，「而不是一下要做，一下說不要做，會讓外界或很多人覺得霧裡看花。」他也說，人工生殖法因為牽涉到女性的身體權益，所以必須要謹慎處理、最大化保障代孕者的立場，是所有人都應該關心的一件事情。

婦產科醫學會秘書長黃建霈說，人工生殖法修法納入代理孕母，確實有所爭議，修法前最好仍取得各界共識，如果因為代理孕母造成修法卡關，對單身女性及女同志配偶來說，損失更大，有一部分可以優先上路，還是好的，並呼籲衛福部針對代理孕母應研擬完整的配套措施後，才正式上路，

黃建霈說，這次人工生殖法修法將代理孕母脫鉤處理，對於需要代理孕母的民眾來說，一定會感到失望，但目前還是以單身女性、女同志配偶需要人工生殖的族群占多數。

黃建霈指出，任何一條法律修法，與當時的社會氛圍、文化進展有關，如卅年前推動同志婚姻，一定是不容易通過，但前幾年獲得社會共識後，也就通過了，如同代理孕母，當社會愈來愈接受、愈來愈開放時，阻力變小後，也可以順利通過。

黃建霈說，外界對於代理孕母仍有商業買賣、個資洩漏、同意書簽署等疑慮，或是代理孕母懷孕時，因精子、卵子來自其他人，可能會增加代理孕母引起免疫反應的潛在風險，這部分需要一併考量，一旦發生時，應該如何處理等，這部分應該有更多的清楚資訊。