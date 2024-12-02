交通部新道安宣導影片在遺憾前把路讓給人

交通部今天發布「在遺憾之前，把路讓給人」新道安宣導影片，交通部長陳世凱直接到路口了解稽查及大客車停讓行人實際落實情形。

交通部發布新聞稿，為保護行人安全，推廣停讓文化，今天在台中市監理站發布「在遺憾之前，把路讓給人」宣導影片，陳世凱也到場。

陳世凱說，不論是內政部、交通部及地方政府正持續積極辦理行人交通安全設施的改善工作，包括校園周邊、易肇事路口改善、行人穿越道退縮、增設庇護島、建置行人早開及專用行人時相、檢討行人安全相關規範等；除改善基礎硬體設施外，軟體層面知識養成及形塑優良文化更是重要任務之一。

陳世凱說，「在遺憾之前，把路讓給人」影片以穿越時空手法進行詮釋，劇中的主角是我們每一個人人生的縮影，在不同人生階段扮演著不同的用路人，曾是行人，也是駕駛人。透過「我們會是每一種用路人」的視角，提醒大家多一分理解及尊重，進而形塑友善的停讓文化，共同營造一個安全的用路環境。

陳世凱表示，錯誤用路行為會造成憾事，時光無法倒帶，呼籲大家從現在做起，「在遺憾之前，把路讓給人」，一同守護道路交通安全。

陳世凱關心大客車停讓行人的落實情形，也到台中市進化北路與北屯路口，會同相關單位視察現場稽查情形，透過現地觀察瞭解駕駛行為，發現車輛停讓行人政策的成效有逐步顯現。

「在遺憾之前，把路讓給人」影片網址如下：https://drive.google.com/file/d/1t18CHLCX3CwxRGDiVB4l8TwEz8zSkThM/view