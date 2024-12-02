快訊

員工親筆信再控「與霸凌加害者站一起」 台鐵說話了

柴犬每天晚上五點蹲坐門口 飼主難過：抱歉爺爺再也不會回家

牛津辭典2024年度代表字 「大腦腐蝕」一詞時隔170年再受矚

葉菜類罕見批發價5字頭 高麗菜1顆150元

中央社／ 台北2日電
已進入12月入冬，菜價罕見仍偏高，傳統市場高麗菜1顆要新台幣150元。圖／聯合報系資料照片
已進入12月入冬，菜價罕見仍偏高，傳統市場高麗菜1顆要新台幣150元。圖／聯合報系資料照片

少見入冬菜價偏高，傳統市場高麗菜1顆要新台幣150元，農糧署官網葉菜類交易均價站上5字頭，昨天每公斤54.2元。副署長姚志旺今天說，印象中沒看過，預計12月中旬過後回穩。

近來天氣因素，已進入12月入冬，菜價罕見仍偏高。農業部農糧署官網顯示，1日交易均價每公斤近60元，葉菜類交易均價近日也站上5字頭，1日每公斤達54.2元。姚志旺今天接受中央社記者電話採訪表示，葉菜類交易均價每公斤50多元，印象中沒看過5字頭。

傳統市場高麗菜每台斤也60元上下，並仍是高山高麗菜，每顆2台斤半約要150元。姚志旺說，平地高麗菜大約12月下旬會上市，可增加供應量；短期葉菜約12月中旬後，像是小白菜類、地瓜葉、空心菜會增加上市。

他補充，近來菜價仍高，與產區下雨有關，預計12月中旬過後逐步回穩。

均價 菜價 高麗菜

延伸閱讀

接連三個颱風影響 屏東檸檬產地價格飆漲一台斤70元  

百元青蔥的高菜價要回穩了 農糧署今曝時間點

高麗菜超種 入秋以來2度「亮紫燈」 12月下旬恐崩盤

台南高麗菜1顆200元民怨吃不起 黃偉哲：菜價不合理

相關新聞

好天氣再見！明起北東有雨 周六再迎冷氣團 這2天下探14度

未來1周受到東北季風增強影響，水氣漸增，中央氣象署預報員張竣堯表示，周二至周五北東有局部短暫雨，周六有一波較強冷空氣南下...

歌壇天后江蕙捐醫療設備至偏鄉醫院 陳威明：影響深遠

台灣歌壇天后江蕙，不論在封麥前還是退出螢光幕後，一直以來默默行善，幫助無數需要的人。最近，江蕙攜手全聯福利中心，慷慨捐贈...

撐過疫情！「新竹薇閣」年底又熄燈 網友：沒得玩嘍

新竹薇閣「又」要熄燈了！2007年開幕的新竹薇閣精品旅館，曾因疫情因素一度宣佈預計熄燈，後又於2020年9月繼續營業。但...

北部3日轉濕涼 冷空氣週末南下低溫14度

氣象署今天表示，明天起至6日東北季風影響，北部與東北部轉涼有雨，高溫約攝氏20至25度；下波冷空氣預計7日南下，可能達大...

Uber Eats點得到「詹記」了！Uber One會員店內吃送鴨血 填問券抽10人包廂生日套餐

Uber Eats歡慶8周年，宣布與排隊名店「詹記麻辣火鍋」合作，不僅詹記招牌麻辣火鍋首次上架Uber Eats，讓用戶...

葉菜類罕見批發價5字頭 高麗菜1顆150元

少見入冬菜價偏高，傳統市場高麗菜1顆要新台幣150元，農糧署官網葉菜類交易均價站上5字頭，昨天每公斤54.2元。副署長姚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。