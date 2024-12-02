葉菜類罕見批發價5字頭 高麗菜1顆150元

少見入冬菜價偏高，傳統市場高麗菜1顆要新台幣150元，農糧署官網葉菜類交易均價站上5字頭，昨天每公斤54.2元。副署長姚志旺今天說，印象中沒看過，預計12月中旬過後回穩。

近來天氣因素，已進入12月入冬，菜價罕見仍偏高。農業部農糧署官網顯示，1日交易均價每公斤近60元，葉菜類交易均價近日也站上5字頭，1日每公斤達54.2元。姚志旺今天接受中央社記者電話採訪表示，葉菜類交易均價每公斤50多元，印象中沒看過5字頭。

傳統市場高麗菜每台斤也60元上下，並仍是高山高麗菜，每顆2台斤半約要150元。姚志旺說，平地高麗菜大約12月下旬會上市，可增加供應量；短期葉菜約12月中旬後，像是小白菜類、地瓜葉、空心菜會增加上市。

他補充，近來菜價仍高，與產區下雨有關，預計12月中旬過後逐步回穩。