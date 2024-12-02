快訊

員工親筆信再控「與霸凌加害者站一起」 台鐵說話了

柴犬每天晚上五點蹲坐門口 飼主難過：抱歉爺爺再也不會回家

牛津辭典2024年度代表字 「大腦腐蝕」一詞時隔170年再受矚

單親家庭出身代言公益聯盟 李李仁籲捐款助弱勢

中央社／ 台北2日電
台灣公益聯盟代言人李李仁分享自己成長於單親家庭，呼籲大家一起用捐款照顧社會弱勢。聯合報系記者吳致碩／攝影
台灣公益聯盟代言人李李仁分享自己成長於單親家庭，呼籲大家一起用捐款照顧社會弱勢。聯合報系記者吳致碩／攝影

蒙上雙眼，用聽覺感受視障人士度過的黑暗生活，再獻唱經典歌曲「我的未來不是夢」，台灣公益聯盟代言人李李仁分享自己成長於單親家庭，呼籲大家一起用捐款照顧社會弱勢。

「生命的禮讚」感恩音樂會上，李李仁與大家一起蒙上雙眼，再與聯盟服務的視障歌手周軒瑋及上林國小烏克麗麗社團合唱。他回憶，自己出身單親家庭，童年生活並不寬裕，感嘆「如果當時有台灣公益聯盟的協助，說不定我也可以念到博士」。

如今自己也是上有老、下有小的「三明治夾心餅乾」，李李仁說，照顧社會弱勢老有所終、培育幼苗仍是自己最想幫忙做的事，因此希望盡己所能成為「超級夾心餅乾」，藉演出邀請大眾加入寒冬送暖捐款行列，讓更多弱勢族群有機會翻轉人生。

台灣公益聯盟以扶持、照顧身心障礙、新住民、貧困家庭等弱勢為職志；今年募款進度嚴重落後，截至11月底，僅達年度目標的75%。創辦人鄭龍水分析，善款大幅縮水與多重因素有關，包括總統大選年政治新聞紛擾、詐騙猖獗，以及年輕世代在資訊爆炸的時代裡，容易忽略非營利組織的訊息。

「我們不想放棄任何預計進行的專案。」鄭水龍以周軒瑋為例指出，雖然因為早產導致全盲，但在小學接觸音樂短短半年期間，就展露不同凡人的音樂天分，萌生進入音樂系深造的願望，然而家中經濟無法支撐學音樂，台灣公益聯盟3年來聘請不同專長的音樂教師，教樂理、古典鋼琴等，幫助追逐音樂夢。

對於明年台灣公益聯盟規劃，鄭龍水透過新聞稿表示，為了完成弱勢族群的職涯夢想，預計支持20個弱勢兒少團體發展體育、音樂等才華教育，在宜蘭、花蓮偏鄉推動「東區創生共用辦公室計畫」，培育當地非營利組織整合資源，結合17個小校老師可以共同創造新的備課內容，縮減城鄉差距。

另外，並將持續推動Eye Study無障礙學習平台，除了教材、課外讀物外，更預計提供「公務人員考試用書」，助身心障礙者準備公職高普考。在高齡化趨勢下，也將舉辦30場老人共餐共學活動，預計服務1000人次，讓長者得到心靈支持的溫暖。

公益 李李仁 視障人士 音樂會

延伸閱讀

詐騙、資訊爆炸影響捐款 李李仁代言：盼大家攜手公益

「生命的禮讚—感恩音樂會」12月1日首度登場！ 國民好爸爸李李仁化身嘉賓，與身障樂人聯合首演 用音樂乘載希望與愛

李李仁見中華隊奪冠瞬間大哭 想約王陽明一起打棒球

曾傳不合！王陽明突然合影陶晶瑩夫婦：你們開不開心？

相關新聞

好天氣再見！明起北東有雨 周六再迎冷氣團 這2天下探14度

未來1周受到東北季風增強影響，水氣漸增，中央氣象署預報員張竣堯表示，周二至周五北東有局部短暫雨，周六有一波較強冷空氣南下...

歌壇天后江蕙捐醫療設備至偏鄉醫院 陳威明：影響深遠

台灣歌壇天后江蕙，不論在封麥前還是退出螢光幕後，一直以來默默行善，幫助無數需要的人。最近，江蕙攜手全聯福利中心，慷慨捐贈...

撐過疫情！「新竹薇閣」年底又熄燈 網友：沒得玩嘍

新竹薇閣「又」要熄燈了！2007年開幕的新竹薇閣精品旅館，曾因疫情因素一度宣佈預計熄燈，後又於2020年9月繼續營業。但...

北部3日轉濕涼 冷空氣週末南下低溫14度

氣象署今天表示，明天起至6日東北季風影響，北部與東北部轉涼有雨，高溫約攝氏20至25度；下波冷空氣預計7日南下，可能達大...

Uber Eats點得到「詹記」了！Uber One會員店內吃送鴨血 填問券抽10人包廂生日套餐

Uber Eats歡慶8周年，宣布與排隊名店「詹記麻辣火鍋」合作，不僅詹記招牌麻辣火鍋首次上架Uber Eats，讓用戶...

葉菜類罕見批發價5字頭 高麗菜1顆150元

少見入冬菜價偏高，傳統市場高麗菜1顆要新台幣150元，農糧署官網葉菜類交易均價站上5字頭，昨天每公斤54.2元。副署長姚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。