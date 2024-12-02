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環團要求中龍鋼鐵減少鋼鐵外銷 中龍：持續檢討生產製程

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
針對環保團體要求中龍鋼鐵應減少3成鋼鐵外銷，中龍今回應說，未來將持續檢討生產製程可再精進及優化之處，致力節能減排及環境保護。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供
針對環保團體要求中龍鋼鐵應減少3成鋼鐵外銷，中龍今回應說，未來將持續檢討生產製程可再精進及優化之處，致力節能減排及環境保護。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供

針對環保團體提出中火燃氣減半、2028無煤中火等訴求同時，也要求中龍鋼鐵應減少3成鋼鐵外銷。中龍鋼鐵今回應說，未來將持續檢討生產製程可再精進及優化之處，致力節能減排及環境保護，善盡企業社會責任，追求永續發展。

中龍鋼鐵說，公司生產鋼品為百分之百可回收的綠色產品，並積極投入節能減排工作，與環境共存共榮，善盡企業責任，以達永續發展目標。建廠時即採用最佳可行控制技術，生產製程採高效及節能設計。

中龍公司自2009年到去年已完成337項減碳行動方案，共減碳196萬噸，相當於5030座大安森林公園每年之吸碳量。國內自主生產供應鋼鐵材料，攸關國家經濟及國防發展的穩定性，故中龍公司建廠之目的，即為彌補台灣用鋼缺口，鋼品銷售以內銷為主、外銷為輔。在面對國際市場嚴峻競爭之下，內、外銷需相互靈活搭配，也是必要之銷售策略。

中火 永續 減排 減碳

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