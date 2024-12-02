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陳澄波畫作對照標本典藏 台博館挖掘台灣之美

中央社／ 台北2日電
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與台博館的自然史典藏進行對話。聯合報記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與台博館的自然史典藏進行對話。聯合報記者陳宛茜／攝影

今年逢台灣前輩畫家陳澄波冥誕130周年，台博館與陳澄波文化基金會合作，以陳澄波的「北回歸線地標」、「玉山積雪」等8件畫作結合台博館自然史典藏，相互對照挖掘台灣獨特之美。

國立台灣博物館今天舉行「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」開幕典禮，包含文化部長李遠、財團法人陳澄波文化基金會董事長陳立栢、嘉義市長黃敏惠、國立故宮博物院院長蕭宗煌、台博館館長陳登欽、日本防府市市長池田豊等貴賓均到場觀禮。

李遠引用陳澄波生前的話：「紅是風，紅是火，紅是心，紅色是我傾吐在畫布上永不止息的歌。」李遠說，陳澄波是用歌唱的心去面對自己的畫，也藉此來描繪自己所有的作品，今天看到陳澄波的畫與台灣的植物、動物、礦物等結合，畫出台灣真正最核心的生命力，令他非常感動。

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」中，展出陳澄波作品「北回歸線地標」、「農家」、「東台灣臨海道路」、「濤聲」、「玉山積雪」等油畫畫作，結合台博館館藏及新採集魚類、植物等標本，討論與台灣相遇而影響台灣的自然現象，如洋流（黑潮）、季風（西南氣流、霧林帶）、氣候區（北回歸線、亞熱帶）等。

財團法人陳澄波文化基金會董事長陳立柏表示，在陳澄波百二紀念展之後，他一直思考陳澄波的畫除了藝術史、藝術界之外，有沒有與大眾接觸的其他面向，最終選擇與博物館進行對話。

而在討論的過程中，陳立柏發現，過去旅外30年，總想著如何介紹自己的故鄉、表達屬於台灣的精神，最後竟然在自己家的阿公（陳澄波）畫作中找到答案，「自然」就是台灣宜居的答案。

陳登欽表示，很多人第一時間很難將博物館與藝術連結在一起，此次陳澄波百三特展，不僅是對陳澄波藝術成就的回顧，更是一次探索台灣文化與自然的機會，展覽從藝術畫作著眼，深入探討北回歸線、季風與黑潮等自然現象，如何共同塑造台灣的生態環境和文化特色，是很特別的嘗試。

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」即日起於台博館鐵道部園區展出至2025年5月11日。

今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與台博館的自然史典藏進行對話。左為陳澄波長孫陳立柏，右二為文化部長李遠。聯合報記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與台博館的自然史典藏進行對話。左為陳澄波長孫陳立柏，右二為文化部長李遠。聯合報記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與台博館的自然史典藏進行對話。聯合報記者陳宛茜／攝影
今年為前輩畫家陳澄波誕辰130周年紀念，國立台灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與台博館的自然史典藏進行對話。聯合報記者陳宛茜／攝影

博物館 畫作 陳澄波

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