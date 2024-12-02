好天氣再見！明起北東有雨 周六再迎冷氣團 這2天下探14度

未來1周受到東北季風增強影響，水氣漸增，中央氣象署預報員張竣堯表示，周二至周五北東有局部短暫雨，周六有一波較強冷空氣南下，周日至下周一2天影響最為顯著，有機會接近大陸冷氣團，北部、宜蘭及花蓮低溫下探14度。

張竣堯說，明天東北季風增強，影響周二至周五）天氣，大台北、東北部及東部地區有局部短暫降雨，尤其明天宜蘭山區有局部大雨，北部山區及台東有短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

張竣堯表示，預估周六（7日）有一波冷空氣南下，有機會接近大陸冷氣團等級，周日至下周一（8、9日）影響最顯著，相較上周乾冷的冷氣團，這波冷空氣屬於濕冷的型態，北部、東半部降雨時間較長，整日持續有雨，中南部則維持多雲到晴的天氣。

下周二（10日）大陸冷氣團將稍為減弱，氣溫回升，水氣也有減少趨勢，大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三、周四（11、12日）東北季風再度增強，氣溫又將下降，北部及東北部轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，張竣堯指出，明天至周五（3至6日）受到東北季風增強影響，各地低溫為16至20度，北部、宜花地區白天高溫較涼，約20至24度，中南部及台東白天高溫26至28度。

周六（7日）有一波冷空氣南下，需注意低溫變化，周日至下周一（8、9日）受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫下降，是這周降溫最明顯的2天，北部、宜花地區低溫有機會下探14、15度，其他地區16至18度，早晚較冷。

張竣堯表示，周六這波冷空氣，其強度有機會達到大陸冷氣團等級，到時間較為長久，仍有不確定性，需再觀察明後2天情況較為明朗，但相較周五前的溫度，「周六以後的溫度明顯下降」，尤其北部、宜花地區因下雨緣故，體感較為濕冷。