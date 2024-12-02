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撐過疫情！「新竹薇閣」年底又熄燈 網友：沒得玩嘍

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
薇閣精品旅館新竹館將結束營業。圖／擷取自WeGo薇閣精品旅館(新竹館)粉絲頁
薇閣精品旅館新竹館將結束營業。圖／擷取自WeGo薇閣精品旅館(新竹館)粉絲頁

新竹薇閣「又」要熄燈了！2007年開幕的新竹薇閣精品旅館，曾因疫情因素一度宣佈預計熄燈，後又於2020年9月繼續營業。但是薇閣精品旅館又於12月2日發布公告，表示薇閣新竹館將於12月底熄燈。隨著消息出爐，粉絲也表示「沒得玩嘍」、「怎麼會這樣」

薇閣精品旅館新竹館因當時正處於新竹地院對面，所以開幕就引發熱烈討論，後來也成為新竹當地的熱門旅館之一，館內提供浪漫愛情海、戀戀峇里、東方之珠等不同主題房型。2020年，因受到疫情衝擊、住房率低迷，因此新竹館一度吹起熄燈號。後因地主成全續約，讓新竹館持續經營，薇閣當時也因此推出住宿7折、休息8折的優惠。

經歷4年的時光，薇閣再度發布結束營業公告，指出薇閣新竹館將於12月底熄燈。伴隨公告出爐，粉絲也感到不捨，留言表示「要去唱歌了」、「沒有牛肉麵好吃了」

新竹 疫情 粉絲

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