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節氣「大雪」報到 醫：當歸生薑羊肉湯溫補養氣

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
本周五節氣「大雪」報到，中醫師呼籲民眾做好防寒措施，可利用食補驅寒、加強免疫系統功能。本報資料照片
本周五節氣「大雪」報到，中醫師呼籲民眾做好防寒措施，可利用食補驅寒、加強免疫系統功能。本報資料照片

俗諺說：「大雪大到」，意指烏魚在大雪時節盛產，這時期的烏魚數量多、魚肉最肥美。中醫師陳潮宗表示，雖然近日天氣稍微回溫，但是早晚溫差大，民眾不要掉以輕心，尤其要注意頭部、脖子、四肢的保暖。大雪過後，氣溫再往下掉，人體的陽氣虛弱，應補充營養、調整日常作息。

今年的大雪落在12月6日，將陸續迎來一波波寒流，陳潮宗說，抵抗力較弱的老幼族群特別容易感冒，應掌握「不損陰津」原則。陰津指的是體液，所以要多喝水，避免水分不足造成血液濃稠，增加心血管疾病患者的風險。

大雪之後是全年陰氣最重的時期，在防寒措施方面，陳潮宗建議，加強衣著穿搭、室內取暖，即使待在室內也不能忽略，多加一雙厚襪子，預防「寒從腳下起」。

冬季保暖建議二重點

1.穿著保暖：穿著多層衣物，選擇透氣性良好的內層、保暖性強的外層，羽絨服、羊毛衫能有效禦寒。另要特別注意頭部、脖子、四肢，配戴圍巾、手套、帽子，特別是外出時要保護這些易受寒部位。

2.室內取暖：保持室內溫暖，可使用暖氣、電暖器等設備，另確保良好室內通風防止空氣乾燥。建議用加濕器保持室內適當濕度，以免皮膚過乾及呼吸道不適。

中醫認為寒為陰邪，寒冷的冬季多食用溫熱食物以補益身體。陳潮宗指出，這時節的食補應以溫補為主，盡量避免寒涼、過於生冷的食物；食物應以易消化、高營養價值為主，增加熱量並維持正常的生理功能，防止受寒引發疾病。

陳潮宗說，在食補建議方面，可多補充蛋白質、維生素C，達到驅寒效果也加強免疫系統功能。

增加蛋白質：適量食用羊肉、雞肉、牛肉，羊肉性溫且具有補陽、祛寒的作用，牛肉及雞肉也有助於補氣養血。

易消化湯品：湯品容易消化，溫暖脾胃；可以多食用肉骨湯、雞湯、牛湯等，補充營養並驅寒。

補充維生素C：寒冷的季節容易降低免疫力，可選擇富含維生素C的柑橘類水果，加強免疫系統。

羊肉性溫，但不至於燥熱，陳潮宗推薦這一道適合多數人溫補的美食，在家可烹煮一鍋當歸生薑羊肉湯，溫補防寒。

當歸生薑羊肉湯

材料：羊肉500克、當歸10克、生薑1塊、蔥段、料酒、鹽

做法：羊肉焯水後，與當歸、生薑、蔥段、料酒一同放入鍋中，加足夠的水以大火燒開，小火慢燉2小時，加鹽調味即可。

功效：溫經散寒，補血活血；適合手腳冰冷、體虛畏寒的人。

中醫 保暖 大雪

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