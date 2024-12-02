歌壇天后江蕙捐醫療設備至偏鄉醫院 陳威明：影響深遠

台灣歌壇天后江蕙，不論在封麥前還是退出螢光幕後，一直以來默默行善，幫助無數需要的人。最近，江蕙攜手全聯福利中心，慷慨捐贈30台最新型的可攜式自動心肺復甦機及100張高單價加護型醫療電動磅秤床，分送至偏鄉及離島公立醫院，包括綠島、蘭嶼、金門、馬祖、澎湖，以及全台各縣市。這些設備將於本周起陸續送達，對醫療資源較缺乏地區來說，無疑是及時雨。

台北榮總院長陳威明說，這次捐贈對偏遠地區的醫療體系具深遠影響，尤其是位於偏鄉的輔導會醫療分院，如花蓮玉里與鳳林、台東、宜蘭的蘇澳和員山、屏東龍泉、南投埔里、嘉義灣橋，以及新竹竹東等，均在受贈名單中。

此外，衛福部多家部立醫院、台大與成大分院及三總也都獲得捐贈。特別值得一提的是，江蕙還將設備捐贈給曾照顧她父親的嘉義基督教醫院，展現她重情重義的一面。相信這份善行將為急重症患者及醫事人員提供重大幫助。

此外，江蕙二姐與全聯福利中心也捐出巨額善款給惠眾醫療救濟基金會，專門用於幫助經濟弱勢或急難救助的病人；這份愛心舉動令人感動不已！台北榮民總醫院及其所屬分院特此向江蕙二姐及全聯福利中心致上最深的敬意與感謝。台灣因有你們而更加美好。

捐贈設備的意義

1、最新型可攜式自動心肺復甦機 每台市值上百萬元，這款設備能大幅提高急救效率，為患者爭取寶貴的救援時間，同時減輕救護人員的壓力與負擔。佈建於離島及偏鄉後，將發揮重大的急救效果，挽救更多寶貴的生命。 2、加護型醫療電動磅秤床 為重症臥床或需要長期護理的病人設計，不僅提升病患的護理品質，還能降低護理人員的搬運負擔，減少因搬運患者導致的職業傷害，特別是在護理人力短缺的情況下，這些床型對偏遠醫院更是雪中送炭。