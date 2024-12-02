Uber Eats點得到「詹記」了！Uber One會員店內吃送鴨血 填問券抽10人包廂生日套餐

Uber Eats歡慶8周年，宣布與排隊名店「詹記麻辣火鍋」合作，不僅詹記招牌麻辣火鍋首次上架Uber Eats，讓用戶不用拼手速搶預約，透過Uber Eats即可輕鬆享用麻辣好味，雙方更聯手打造聯名快閃店，從店門到店內都換上慶生風格佈置，更推出以詹記美味鴨血與豆腐為造型的聯名限定包裝蠟燭組，讓冬天吃火鍋更有氣氛。同時，Uber Eats 8周年亦與頂呱呱50周年強強聯手，推出限量聯名包裝及超值美味買1送1。詹記麻辣火鍋與頂呱呱還將現身「Uber Eats潮有市」台北場，為更多消費者帶來經典美味。

詹記麻辣火鍋與Uber Eats共同打造的聯名快閃店，即日起至2025年1月3日於詹記麻辣火鍋敦南店登場，Uber One會員到店用餐，出示App的Uber One會員資格，不僅可免費兌換鴨血或豆腐半份（每日限量，每桌僅可兌換1次），Uber One會員到店內拍照打卡分享還可參與互動遊戲夾娃娃機，有機會抽中Uber Eats限定包裝蠟燭組、Uber One會員優惠序號，以及詹記會員點數。此外，只要完成填寫問卷，Uber Eats還會抽6名幸運Uber One會員，免費享受詹記生日套餐，邀集共10位好友一同入座包廂座位區，享受最台火鍋派對。

Uber Eats 8周年除了與詹記麻辣火鍋聯名外，更攜手歡慶50周年的頂呱呱，推出台味滿滿的花雕雞呱呱包等花雕醉香系列套餐，12月3日至2025年1月3日，除了有限量聯名包裝，到頂呱呱指定之實體門市購買指定聯名套餐更可獲得可愛菜瓜布，還能再加購聯名洗衣籃。12月4日至12月17日，於Uber Eats平台上訂購可享限定品項「超值點心組」、「甜甜包」及「地瓜薯條」買1送1。