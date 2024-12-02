北部3日轉濕涼 冷空氣週末南下低溫14度

氣象署今天表示，明天起至6日東北季風影響，北部與東北部轉涼有雨，高溫約攝氏20至25度；下波冷空氣預計7日南下，可能達大陸冷氣團等級，北部及宜花平地低溫約14至16度。

交通部中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天東北季風稍增強，4日至6日影響，北部及宜花地區天氣稍轉涼，白天高溫約20至25度，中南部地區約26至28度；各地夜晚清晨低溫約在16至20度。

張竣堯指出，7日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地再降溫，7日是降溫的過程，最冷的時間預估會在8日、9日的夜晚清晨。

張竣堯說，預估7日北部及東北部高溫約20度，8日、9日降至17、18度，中南部變化不大。低溫部分，冷氣團影響期間，北部、宜花約14至16度，其他地區16至18度，北部整天偏冷、中南部留意日夜溫差。目前觀察10日冷氣團會減弱、逐漸回溫。

降雨方面，張竣堯提到，明天起至6日東北季風增強及影響，大台北、宜花地區有局部短暫雨，宜蘭山區並有局部大雨發生的機率，北部山區及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

張竣堯說，7日起冷空氣南下，這波冷空氣挾帶水氣，預估北部及東半部地區易有局部短暫雨。

另外，張竣堯提醒，明天至5日雲林以南地區清晨易有局部霧或低雲，影響能見度；明天起各沿海空曠地區、離島有較強陣風。