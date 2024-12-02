金點設計展明登場 近200件作品一窺當代趨勢

2024金點設計獎12月13日頒獎，近200件獲金點設計獎及金點概念設計獎標章的作品，明天起集結為金點設計展展出。多件作品展現台灣對科技應用的關注，如能感知情緒的遊戲把手。

金點設計獎由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，台灣設計研究院今天舉行2024金點設計展開展記者會，由策展團隊「極製設計所」分享策展過程。團隊指出，此次從作品的本質與關注議題切入，規畫6大主題，探索設計如何在社會創新、科技應用、永續發展與地方文化中發揮深遠影響力。

6主題包含「設計基石」，探討設計在基礎設施與公共系統中發揮的作用與重要性；「倡議支點」強調設計如何回應社會多元價值觀，以及在促進公共討論與推動社會變革中的作用；「科技拓界」展出科技在解決社會需求中的創新應用。

「生活擴界」呈現不同視角的生活提案，探索透過空間設計和商業品牌創新，打造多樣化和靈活的日常體驗；「地方迴聲」著重設計如何回應自然環境、重新詮釋地方文化，形成推動地方發展的力量；「物質探索」展示設計師對材料的理解與應用，重點強調回收材料的再利用與循環系統的構建。

此外，為響應循環設計的理念，策展團隊特別將過往展會中的展桌與物件回收再造，象徵設計的傳承與新生。

台灣設計研究院透過新聞稿表示，這次展出得獎作品展現台灣產業強大的創新動能，也反映其對科技應用、循環設計、社會創新等未來趨勢的高度關注，讓觀者得以從中洞察設計對當代與未來的深層影響。

如和碩聯合科技的「亞默~情緒感知遊戲把手」，結合AI人工智慧與情緒感知技術，將遊戲互動體驗提升至新境界；微笑元素創意概念股份有限公司的miniuMountain Cat，為外型時尚且易於騎乘的小輪徑電輔車，展現當代設計、工藝美學與台灣製造實力的融合。

2024金點設計展明天起於松山文創園區內「台灣設計館」展出至2025年4月6日。