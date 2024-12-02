大型車路口須停等並「指差確認」 陳世凱：否則將開罰

全台各路口車禍不斷，行人甚至為此喪命。交通部長陳世凱今天表示，針對大客車、大貨車將強制要求在路口停等，並且要做「指差確認」，否則將會開罰。

陳世凱今天特別到台中市監理站為「在遺憾之前，把路讓給人」宣導影片開記者會，希望改變用路人的觀念。他還親自站上街頭，稽查市區客運車經過路口是否停等，禮讓行人。

他說，針對大客車將強制要求在路口應該停等，並且要做指差確認，這個在交通規則裡已經有規定。今天到實地稽查，也發現有一輛車的駕駛未遵守規定，已開立罰單。因此要告訴所有的職業駕駛人，包含大客車、大貨車，未來都會要求強制停等，並且要做指差確認。如果沒有做到，會有罰則。所以，未來在路口，不管有沒有行人，只要是轉彎，就必須要強制停等並且做指差確認。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，這是針對包括公路客運、市區客運，還有大貨車，目前是以「汽車運輸業管理規則」列為公司應教育駕駛人的動作。所以，若駕駛經過路口未停等以及做指差確認，可以依公路法，以公司未善盡教育駕駛人責任，按「汽車運輸業管理規則」規定，處9千元以上、9萬元以下的罰，這是對公司的部分。

他說，個別駕駛人部分，如果經過行人穿越線未暫停停讓行人，會依道路交通管理處罰條例處罰。但若有停等，但未做指差確認，也依「汽車運輸業管理規則」處罰公司。

對於交通部這項規定是否過於嚴格？一名大客車業者說，路口停等並左右看看是必須的，但若沒有做指差確認就要開罰，恐怕就太過了。但另一人也說，交通部這樣做有宣示作用，會讓大家心生警愓，至於如何取締，就要看執行面。

記者會也邀請優良客運駕駛陳俊誠到場，分享他經過路口時先停等再做指差確認的心得。陳世凱也跟隨他一起模仿駕車在路時，先停等，再舉起手向左、右看的指差確認動作。

陳世凱說，以往多是思考如何讓汽車更順暢、交通如何加快，但大家忽略了道路的主角和最需要保護的是人，所以交通部這幾年希望把「人本」的概念傳播給所有的人知道。今天這部片，也就是在告訴大家，道路是給人用的。所有的人，即使在運具上，你也是人，你也會是行人、駕駛，道路應該讓給所有的人使用。