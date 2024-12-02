衛福部辦家庭科專科護理師甄試 計20人分發離島及偏鄉

衛福部因應原鄉、離島及偏鄉醫療照護所需人力，提升在地醫療照護服務品質，今年首次辦理「家庭科專科護理師甄試」，修業年限約2至4年，共有20名公費生取得證書，目前陸續申請分發至社區進行照護工作。

衛福部護理及健康照護司說，2021年起試辦家庭專科護理師碩士公費生培育計畫，每年招生約25至30名，4年內共培育106名，今年首次辦理家庭科專科護理師甄試，共有20名公費生取得家庭科專科護理師證書，目前陸續申請分發至原鄉、離島及偏鄉進行照護工作。

照護司指出，由於招生率不錯，因此近年滾動擴增名額，明年將擴大招生至35名公費生，培育學校也從5所增加至7所，包括慈濟大學、台灣大學、陽明交通大學、弘光科技大學、台中科技大學、成功大學、中興大學，課程設計主要強化臨床照護推理邏輯，及以家庭護理為單位的社區照護，並符合原鄉、離島及偏鄉等全人進階護理執業能力。

至於報考資格，照護司提醒，需同時符合護理學士學位或同等學力、護理師證書、護理師執業年資至少2年，公費生修業年限約2至4年，畢業後履約服務年限為在學校修業年限的1.5倍，也就是3至6年。

另外，照護司說，衛福部、承辦單位高雄醫學大學在官網同步公告「114學年度專科護理師碩士公費生甄試入學招生簡章」，報名期間從12月16日上午9時起至明年1月15日下午5時止，網路報名系統24小時開放。

照護司提醒，有意願報考者，一律採網路報名，請依簡章規定，確實檢視報考資格，並依網頁指示登錄及上傳審查資料。承辦單位高雄醫學大學將於明年2月21日於網路公告合於面試名單，並於3月8日舉辦面試。