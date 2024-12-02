快訊

好嚇人！外牆被風吹倒 三重海砂屋都更通過

代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

首批公費家庭科專科護理師 白衣天使生力軍進偏鄉

中央社／ 記者陳婕翎台北2日電

衛福部今年首次辦理家庭科專科護理師甄試，共20名公費生取得家庭科專科護理師證書，未來將投入原鄉、離島及偏鄉等，服務3至6年提升在地醫療照護服務品質，讓社區全人照護落地。

因應原鄉、離島及偏鄉醫療照護需求，提升在地醫療照護服務品質，衛生福利部自民國110年起試辦家庭專科護理師碩士公費生培育至今年，共培育106名公費生，每年招生約25至30名。今年首次辦理家庭科專科護理師甄試，20名公費生取得家庭科專科護理師證書，陸續分發至偏鄉。

衛福部護理及健康照護司今天向媒體說明，這群專科護理師碩士公費生修業年限約2至4年，畢業後履約服務年限為在學校修業年限1.5倍，每個人必須在偏鄉服務3至6年，若期間因故無法履約，需歸還在學期間補助款，雖護理師執照不受影響，但不可領回公費專科護理師資格證書。

114學年度專科護理師碩士公費生招生開始，將擴大招生至35名，培育學校也從5所增加至7所，包含慈濟大學、國立台灣大學、國立陽明交通大學、弘光科技大學、國立台中科技大學、國立成功大學、國立中興大學。

護理及健康照護司說明，報考資格需同時符合，護理學士學位或同等學力、護理師證書、護理師執業年資至少2年。培育課程設計主要強化臨床照護推理邏輯，以家庭護理為單位的社區照護，並符合原鄉、離島及偏鄉等全人進階護理執業能力。

衛福部官網及承辦單位高雄醫學大學招生入學資訊網於今天起同步公告「114學年度專科護理師碩士公費生甄試入學招生簡章」，有意願報考者一律採網路報名，報名期間113年12月16日上午9時起至114年1月15日下午5時止，網路報名系統24小時開放。

偏鄉 衛福部 護理師

延伸閱讀

護理師遇45公斤獨居長者「沒人送飯就沒得吃」 網嘆：我阿嬤只收1天餐

她曝母住安寧病房「只能住2週」 網揭現實：否則很多人住不進去

護理師也深受「5S競賽」之苦？ 衛福部：2件事才重要

護理師疑因性別認同遭霸凌 屏東榮總：性別友善認知不足

相關新聞

代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

今日上午，民進黨立院黨團舉行「捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤」記者會，主張兩件事要分開處理，避免讓女性、小...

星宇耕耘中台灣市場 今開航台中-沖繩航線台中國際機場啟航

星宇航空耕耘中台灣市場，今天開航台中-沖繩，為星宇航空在台中國際機場經營的第4條國際航線

綠委反對討論代理孕母 陳昭姿：沒有討論沒有民主

立法院聯席會議本周即將審查人工生殖法，民進黨團今天舉行記者會反對討論代理孕母，民眾黨立委陳昭姿表示，民進黨立委主張沒有討...

台灣獨家「未來醫院論壇」登場 共聚焦智慧與永續醫療

隨著人工智慧（AI）在醫療領域的創新應用，醫院將成為智慧醫院發展勢不可擋。國際醫療衛生促進協會、瑞典貿易暨投資委員會台北...

星宇航空台中-沖繩今首航 未來每周4班往返

星宇航空今正式啟航台中-沖繩航線，每周四班往返，為中台灣旅客提供飛航新選擇，首航航班JX302於下午1時15分自台中啟航...

吃鍋水腫小心！醫示警麻辣鍋喝1碗就極限 一類人恐致心臟衰竭

「水腫不是水喝太多！」心臟內科醫師林謂文上節目《健康好生活》中指出，自己曾遇過一名60多歲的病患，有高血壓、心衰竭病史，近來病情惡化，腳常常水腫，詢問之下才知道，該男子非常喜歡喝火鍋湯，在鈉、鹽分攝取太多下，腳自然而然就變腫、血壓也飆高，致使心衰竭病況加劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。