首批公費家庭科專科護理師 白衣天使生力軍進偏鄉

衛福部今年首次辦理家庭科專科護理師甄試，共20名公費生取得家庭科專科護理師證書，未來將投入原鄉、離島及偏鄉等，服務3至6年提升在地醫療照護服務品質，讓社區全人照護落地。

因應原鄉、離島及偏鄉醫療照護需求，提升在地醫療照護服務品質，衛生福利部自民國110年起試辦家庭專科護理師碩士公費生培育至今年，共培育106名公費生，每年招生約25至30名。今年首次辦理家庭科專科護理師甄試，20名公費生取得家庭科專科護理師證書，陸續分發至偏鄉。

衛福部護理及健康照護司今天向媒體說明，這群專科護理師碩士公費生修業年限約2至4年，畢業後履約服務年限為在學校修業年限1.5倍，每個人必須在偏鄉服務3至6年，若期間因故無法履約，需歸還在學期間補助款，雖護理師執照不受影響，但不可領回公費專科護理師資格證書。

114學年度專科護理師碩士公費生招生開始，將擴大招生至35名，培育學校也從5所增加至7所，包含慈濟大學、國立台灣大學、國立陽明交通大學、弘光科技大學、國立台中科技大學、國立成功大學、國立中興大學。

護理及健康照護司說明，報考資格需同時符合，護理學士學位或同等學力、護理師證書、護理師執業年資至少2年。培育課程設計主要強化臨床照護推理邏輯，以家庭護理為單位的社區照護，並符合原鄉、離島及偏鄉等全人進階護理執業能力。

衛福部官網及承辦單位高雄醫學大學招生入學資訊網於今天起同步公告「114學年度專科護理師碩士公費生甄試入學招生簡章」，有意願報考者一律採網路報名，報名期間113年12月16日上午9時起至114年1月15日下午5時止，網路報名系統24小時開放。