快訊

中職／周思齊上節目談假球案！ 曝曾遭黑道硬塞10萬塊

東森購物證實裁員約2百人 指成本大增逾1.3億「電商陷紅海」

台中「草地上的美術課」 戶外體驗探索藝術

中央社／ 台中2日電
台中市立美術館策畫「草地上的美術課」戶外活動，7日將在中央公園觸覺體驗區登場。圖／台中市政府提供（中央社）
台中市立美術館策畫「草地上的美術課」戶外活動，7日將在中央公園觸覺體驗區登場。圖／台中市政府提供（中央社）

台中市美術館舉辦的「草地上的美術課」，7日將在中央公園觸覺體驗區登場，融合戶外藝術創作、體驗與教育推廣，攜手當代藝術家與在地教育團體，帶領民眾探索藝術。

台中綠美圖預計2025年底正式啟用，將成為結合市立美術館與市立圖書館的文化地標，為提前讓市民近距離感受綠美圖的文化氛圍，台中市立美術館7日於中央公園觸覺體驗區策畫大型戶外活動「草地上的美術課」。

台中市立美術館今天表示，活動主軸有3大亮點，希望可以打造民眾戶外體驗藝術的全新感受。第1個亮點主題為「藝術課市集」，邀請10組藝術教育單位、兒童美學教育品牌共同參與，提供涵蓋不同年齡層的創意藝術課程，讓市民透過多元互動感受藝術的魅力。

第2個亮點主題為「戶外藝術課」，設計3個打開五感體驗的動態活動，純白舍團隊帶來的「肢體律動課」，以舞蹈引導親子互動探索動態之美；台灣當代馬戲表演團隊推出的「雜耍共玩課」，將融合馬戲藝術，帶領大小朋友挑戰變身為公園裡的雕塑；藝術家莊志維帶領「空間探索課」，透過環境觀察與創作，與大眾共創戶外裝置藝術。

第3個亮點主題「全日放送藝術體驗」可全日自由參與，內容包含「書本野餐」，邀請大家在藝術家與居民共創的野餐墊上享受閱讀時光；「黑青藝術計畫」結合AR與MR技術，帶領民眾探索現實與虛擬的交融；「藍美圖的記憶」則以藍曬技術與夜光創作邀請民眾參與時光記憶的藝術旅程。

台中市 美術館 藝術家

延伸閱讀

文化藝術節落幕 外國藝術家讚北京宋莊是天堂

屏東市改制建市90年 美術館展出時光廊道展現流金歲月

臺中綠美圖「草地上的美術課」開課了！三大主題12/7邀民眾共享戶外體驗藝術

愛上北京宋莊 外國藝術家讚天堂

相關新聞

好天氣再見！明起北東有雨 周六再迎冷氣團 這2天下探14度

未來1周受到東北季風增強影響，水氣漸增，中央氣象署預報員張竣堯表示，周二至周五北東有局部短暫雨，周六有一波較強冷空氣南下...

歌壇天后江蕙捐醫療設備至偏鄉醫院 陳威明：影響深遠

台灣歌壇天后江蕙，不論在封麥前還是退出螢光幕後，一直以來默默行善，幫助無數需要的人。最近，江蕙攜手全聯福利中心，慷慨捐贈...

撐過疫情！「新竹薇閣」年底又熄燈 網友：沒得玩嘍

新竹薇閣「又」要熄燈了！2007年開幕的新竹薇閣精品旅館，曾因疫情因素一度宣佈預計熄燈，後又於2020年9月繼續營業。但...

北部3日轉濕涼 冷空氣週末南下低溫14度

氣象署今天表示，明天起至6日東北季風影響，北部與東北部轉涼有雨，高溫約攝氏20至25度；下波冷空氣預計7日南下，可能達大...

Uber Eats點得到「詹記」了！Uber One會員店內吃送鴨血 填問券抽10人包廂生日套餐

Uber Eats歡慶8周年，宣布與排隊名店「詹記麻辣火鍋」合作，不僅詹記招牌麻辣火鍋首次上架Uber Eats，讓用戶...

陳澄波畫作對照標本典藏 台博館挖掘台灣之美

今年逢台灣前輩畫家陳澄波冥誕130周年，台博館與陳澄波文化基金會合作，以陳澄波的「北回歸線地標」、「玉山積雪」等8件畫作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。