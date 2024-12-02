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星宇耕耘中台灣市場 今開航台中-沖繩航線台中國際機場啟航
星宇航空耕耘中台灣市場，今天開航台中-沖繩，為星宇航空在台中國際機場經營的第4條國際航線。
星宇航空發布新聞稿，今天開航台中-沖繩航線，每週4班往返，首航班機JX302於下午1時15分起飛。
星宇航空在台中國際機場出境大廳舉行台中-沖繩首航剪綵儀式，星宇航空執行長翟健華說，台中是星宇航空在台灣的重要據點，星宇航空持續耕耘台中航線，這次新開的台中-沖繩航線，不僅能為中部旅客提供更便利的出遊選擇，也期望吸引更多沖繩的旅客到訪台中，促進中台灣與沖繩的觀光與文化交流。
翟健華表示，星宇航空將持續以台中機場為第2飛航基地，開拓更多國際航線，為中部旅客帶來更多更豐富的航線選擇。
星宇航空自今年3月底開闢台中出發航線，陸續營運澳門、高松、富國島航班，今天再增加沖繩航線。
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