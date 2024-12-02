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代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

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代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「人工生殖法」修正草案將把代理孕母脫鉤處理，與之前的修法內容方向大不同。圖／聯合報系資料照片
「人工生殖法」修正草案將把代理孕母脫鉤處理，與之前的修法內容方向大不同。圖／聯合報系資料照片

今日上午，民進黨立院黨團舉行「捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤」記者會，主張兩件事要分開處理，避免讓女性、小孩成為商品暴力的犧牲者。國健署署長吳昭軍表示，預告的修法版本還在行政院性別平等會進行評估及修正，大方向不變，也將代理孕母制度納入相關規範，但下午發布公布，把代理孕母部分脫鉤處理，政策大轉彎。

吳昭軍說，預告的修法版本尊重各界意見，開放同性伴侶、單身女性人工生殖合法、代理孕母制度，希望12月底前能送至行政院。相隔不到5個小時，另發出新聞稿說明，因預告期間蒐集的逾600則意見，有8成反對代孕，加上近期民間團體及民眾持續表達反對代孕，先把爭議很大的代理孕母脫鉤處理。

吳昭軍指出，原本就有一個研議代理孕母脫鉤的版本預告，但一直在討論中，最近外界意見多，每周都有不同的意見，因此決定朝脫鉤方向討論。針對爭議部分，將再審慎思考代孕子女、委託者、受託者、配套措施等各方權利保障，衡酌委託代孕過程所涉各利害權益。

代理孕母 修法 行政院 衛福部

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