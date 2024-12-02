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代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

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綠委反對討論代理孕母 陳昭姿：沒有討論沒有民主

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿指出，民進黨主張沒有討論就沒有民主，現在卻不給代理孕母討論的空間。記者季相儒／攝影
民眾黨立委陳昭姿指出，民進黨主張沒有討論就沒有民主，現在卻不給代理孕母討論的空間。記者季相儒／攝影

立法院聯席會議本周即將審查人工生殖法，民進黨團今天舉行記者會反對討論代理孕母，民眾黨立委陳昭姿表示，民進黨立委主張沒有討論就沒有民主，現在卻不給代理孕母討論的空間，完全無視異性配偶、男男同志的生育渴望與需求，說一套做一套，難道不令人髮指。

立法院社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議5日將審查朝野立委所提「人工生殖法」部分條文修正草案，多名民進黨立委上午舉行記者會，齊聲呼籲捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤，代理孕母議題以專法規範。

陳昭姿對此回應，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委蘇清泉排審人工生殖法，民進黨立委卻反對討論代孕，簡直就是荒謬至極。

陳昭姿指出，民進黨主張沒有討論就沒有民主，現在卻不給代理孕母討論的空間，更何況代理孕母在國內外，經過充分的學術研究與政策研擬，甚至舉辦3次全國性民調及2次公民會議，無論是在醫療技術或社會共識，都有獲得一定程度的認同，民進黨豈不是忽視踐踏民意。

陳昭姿再指，民進黨立委吳秉叡在2020年就曾經提案，主張將代理孕母納入人工生殖法修正草案，時任立委賴清德也早在2002年就提案修法，今天站出來呼籲脫鉤處理的民進黨立委，對於國家政策的理解與推進，請問到底是民主「進步」還是「退步」，怎麼會短短幾年就大轉彎，其中是否有意識形態或派系爭鬥。

陳昭姿批評，民進黨立委的論述不斷意圖誤導民眾，而且都沒有提到民眾黨團版本的內容，自己提出修法不僅確實保障孕母的知情同意權，同時也將子女的利益視為優先考量，並非所謂轉嫁健康風險、忽視兒童權益或者沒有配套措施，「罵人前先讀書難道很困難嗎？」

陳昭姿也說，民眾黨團照顧所有族群的生育需求，包括單身者、異性配偶、男男或女女配偶，民進黨團呼籲單身女及女同志的人工生殖要優先處理，完全無視異性配偶、男男同志的生育渴望與需求，還有辦法再拿同婚合法出來蹭熱度，說一套做一套，難道不令人髮指。

陳昭姿表示，她肯定蘇清泉安排審查人工生殖法，新聞一出就收到非常多病友支持的訊息，並且表達希望盡快三讀通過，民眾黨團會秉持初衷、廣聽各方意見，盡力讓同志及不孕症病友們早日看見曙光。

代理孕母 民進黨 陳昭姿

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