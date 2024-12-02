台灣獨家「未來醫院論壇」登場 共聚焦智慧與永續醫療

隨著人工智慧（AI）在醫療領域的創新應用，醫院將成為智慧醫院發展勢不可擋。國際醫療衛生促進協會、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處，以及台灣阿斯特捷利康公司（以下簡稱臺灣AZ）昨天共同主辦的「第三屆未來醫院論壇」，主題聚焦於「智慧與永續醫療：科技與合作引領未來」。

「未來醫院論壇」是台灣獨家享有盛譽的醫院管理盛會，昨共吸引超過70位國內各大醫院及醫學中心領導團隊，包含各院長、副院長等、國際專家學者PwC新加坡暨亞太區醫療健康產業負責人祖賓·達魯瓦拉（Zubin Daruwalla）醫師，與 瑞典卡羅林斯卡學院圍手術期醫學與重症監護總監大衛‧康拉德（David Konrad）醫師與會交流。

國際調研機構弗洛斯特和沙利文(Frost & Sullivan)資料顯示，預估2025年全球10％的醫院將正式或即將成為智慧醫院，智慧醫療發展勢不可擋。然而，從醫院管理層面，AI在醫療領域的創新應用，從協作模式、未來醫療生態、都仍需要時刻反思與討論，來確保台灣醫院如何加速創新醫療科技的整合，更深入的檢視與優化其落地實踐 ，進而實現降低碳排、永續醫療的目標。

衛福部長邱泰源昨於論壇表示，目前積極推動次世代數位醫療平台計畫，設立三大AI中心，透過補助和專業協助，鼓勵合格醫院申請成立，期待共創AI健康台灣新紀元，全面守護國人健康。立委王正旭提醒，為了保護民眾權益，在推動智慧醫院轉型時，需要同步完善法律、資訊安全等相關政策與法規，確保醫療與病人隱私得到充分保障。

國際醫療衛生促進協會理事長李偉強說，發展智慧醫療與強化環境永續不僅是國際趨勢，更是政府多次公開宣示的重要施政目標。台灣醫療與生技產業唯有整合上中下游，加速進行雙軌轉型，才能成功接軌國際。

除此之外，今年論壇邀請臺中榮民總醫院陳適安院長、中山醫學大學附設醫院蔡明哲院長、長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主任委員，擔任會議座談主持人，透過「智慧醫院營運、人工智慧、綠色醫院」等3大面向，共同探討在應對智慧醫療對病患體驗和資源優化的影響、人工智慧前景趨勢、邁向永續醫院的趨勢轉型中，實際遭遇的挑戰和經驗分享。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，國內早期HIS系統是因應健保申報和評鑑而設計，缺乏醫院整體考量，衛福部正在推動的次世代醫療平台計畫，期待透過醫療人工智慧生態系、醫院品質管理數位化、智慧化臨床試驗平台、電子病歷資料庫、個人化數位健康管理等5大願景，促進醫院邁向智慧醫療。

近期國際公佈的2025年度全球頂尖智慧醫院評比，台灣排名第13，共有8間醫院入榜，包括臺中榮總、中國附醫、高雄長庚、高雄榮總、林口長庚、成大醫院、台大醫院與台北榮總，其中台中榮總首度躍居全球百大名單，在350間入榜醫院中排名99。

台中榮總院長陳適安說，早在台北榮總擔任副院長時期，便組成台灣第一個「智慧醫療委員會」，推動行政、醫療影像、護理系統、大數據等相關的AI應用。在未來智慧醫療發展領域中，陳適安認為， 使用高運算力的軟硬體設備進行大數據運算和開發生成式AI是一個重要議題。

中山醫學大學附設醫院長蔡明哲表示，中山附醫很早就在肺癌診斷中導入AI人工智慧技術，透過分析大量的3D影像，提高診斷效率和準確性；而藥品管理系統也因為結合人工智慧，縮短病房給藥時間一半以上，且大幅減少藥品錯誤分發的風險，保障病人的安全。

全球氣候變遷、地球暖化，熱傷害人口增加、登革熱等傳染病的流行頻率也增加，因此如何減少碳排放，讓醫院轉型為綠色醫院，也成為未來醫院管理的重要課題之一。長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊說，全球碳排量產業中，醫療照護平均碳排占該國的4.4%，台灣較高占4.6％。醫院碳排的最大來源是電力，但醫院24小時運作，空調、照明與儀器都需要用電，為了實現淨零排放的目標，長庚醫療體系九大院區參照國際永續指標，透過定期盤點與揭露排碳狀況、太陽能再生能源建置等多方面努力，逐步落實節能減碳。

台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授詹長權引用「醫療體系永續性及韌性合作夥伴」PHSSR研究報告，從財務永續的視角，分享醫院實現綠色目標的資源配置與挑戰，佐以國際行動經驗分享。期許透過健保共同財務責任制度等多元政策，讓台灣醫療體系轉型為永續、公平且有效率的模式，確保減碳不能危及醫療品質，持續保障國人健康與福祉。

台灣AZ總裁簡劭庭說，AZ作為國際藥廠的領導者，長期以創新為核心理念，促進智慧醫療改革與進化，本次論壇特別邀請新加坡Dr.Zubin Daruwalla與瑞典Dr.David Konrad親自到現場分享智慧醫療趨勢以及國際智慧醫院的推行經驗，與國內專家相互交流，引發熱烈迴響，也期待未來持續與產官學界合作，有更多機會與醫院協力，共創智慧與綠色醫院永續醫療的新紀元。