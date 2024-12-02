快訊

扣押京華城土地裁定再度遭撤銷 高院：北院理由沒說清楚

18歲女大生打工補貼家用 深夜下班待轉區遭大貨車撞飛身亡

國小童被老師報警帶走 家長曝現況、受傷照片：至今仍在心理諮商

表彰隈研吾建築藝術成就 文大將頒授名譽博士

中央社／ 台北2日電
建築師隈研吾曾來台分享建築設計理念。圖／聯合報系資料照片
建築師隈研吾曾來台分享建築設計理念。圖／聯合報系資料照片

日本知名建築師隈研吾多年來推動以人為本、順應自然的建築理念，為表彰他在建築藝術和研究的卓越成就，中國文化大學將頒授名譽工學博士學位。

文化大學今天發布新聞稿指出，隈研吾在1954年出生於日本，在東京大學取得碩士學位，主修建築學；他於東京青山創立「隈研吾建築都市設計事務所」，以創新的「負建築」理念贏得國際盛譽，實現建築與環境的和諧共生。

隈研吾在學術研究與實務設計領域並行發展，以「建築慾望的末期」、「負建築」等著作重新定義建築美學，更在國際建築界產生深遠影響，還曾任東京大學教授、哥倫比亞大學訪問學者，並在慶應義塾大學等多所國際知名學府任教。

文化大學表示，隈研吾對台灣情感深厚，曾於2020年至文化大學講授「森林時代」理念，並經文化大學環境設計學院推薦，於109學年聘任為特約講座，並參與推動「陽明山學」發展計畫，在台灣的代表作品包括台北「白石畫廊」、新竹「風檐」、花蓮「星巴克洄瀾門市」等。

為表彰隈研吾在建築藝術與研究領域的卓越成就，並肯定其多年來推動以人為本、順應自然的建築理念，以及促進東西文化交流的貢獻，文化大學將於12月9日頒授隈研吾名譽工學博士學位。

文化大學提到，隈研吾的專業成就與國際視野，不僅為建築學界樹立典範，更將啟發新世代建築人的創新思維；此次授予名譽博士學位，也肯定他在設計中結合文化與自然環境的創新精神，推出溫暖且符合人體比例的建築，並不斷尋求可取代混凝土與鋼鐵的新建材，開創後工業社會嶄新的建築設計方向，文大也期許未來能與隈研吾攜手深化學術與實務合作。

建築師 文化大學

延伸閱讀

臺中綠美圖「草地上的美術課」開課了！三大主題12/7邀民眾共享戶外體驗藝術

和陌生人交換禮物超好玩！ 台中「勤美聖誕村」6米銀白聖誕樹+金典綠園道「禮物交易所」試手氣換好禮

文大校長短報風波再提訴願 教職員望止血

中華隊5選手文大棒球隊出身 教練：大學時就自我要求嚴

相關新聞

北部3日轉濕涼 冷空氣週末南下低溫14度

氣象署今天表示，明天起至6日東北季風影響，北部與東北部轉涼有雨，高溫約攝氏20至25度；下波冷空氣預計7日南下，可能達大...

大型車路口須停等並「指差確認」 陳世凱：否則將開罰

全台各路口車禍不斷，行人甚至為此喪命。交通部長陳世凱今天表示，針對大客車、大貨車將強制要求在路口停等，並且要做「指差確認...

歌壇天后江蕙捐醫療設備至偏鄉醫院 陳威明：影響深遠

台灣歌壇天后江蕙，不論在封麥前還是退出螢光幕後，一直以來默默行善，幫助無數需要的人。最近，江蕙攜手全聯福利中心，慷慨捐贈...

衛福部辦家庭科專科護理師甄試 計20人分發離島及偏鄉

衛福部因應原鄉、離島及偏鄉醫療照護所需人力，提升在地醫療照護服務品質，今年首次辦理「家庭科專科護理師甄試」，修業年限約2...

Uber Eats點得到「詹記」了！Uber One會員店內吃送鴨血 填問券抽10人包廂生日套餐

Uber Eats歡慶8周年，宣布與排隊名店「詹記麻辣火鍋」合作，不僅詹記招牌麻辣火鍋首次上架Uber Eats，讓用戶...

石油國家紛反悔 全球減塑公約卡關

人類很難擺脫對塑膠的依賴！全球有超過2百的國家近日於南韓開會討論如何制定《全球減塑公約》，但減塑國與產油國無法達成共識下，導致談判再次拖延。2022年，全球國家雖達成共識，要制定有關塑膠汙染的管制法令，但相關談判非常艱難。自1950年至今，全球僅有10%塑膠被妥善回收，已導致許多汙染問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。