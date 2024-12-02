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代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

人工生殖修法草案 國健署：與代理孕母脫鉤

中央社／ 台北2日電

衛福部著手修人工生殖法，增訂代理孕母制度引發議論，立法院聯席會議5日將審查朝野立委所提人工生殖法部分條文修正草案，綠委盼與代孕脫鉤，國健署今天下午宣布代理孕母脫鉤處理。

人工生殖法修正草案今年7月13日完成預告，立法院社會福利及衛生環境委員會5日將審查各委員或各黨團擬具「人工生殖法部分條文修正草案」，共計16個版本，但暫無排入衛福部版本，衛福部版本草案已在最後關卡性別影響評估，以今年底送行政院為目標。

民進黨立委黃秀芳、林月琴、林淑芬、王正旭、陳培瑜、郭昱晴、黃捷、張雅琳今天在民進黨立法院黨團召開「捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤」記者會，提出相關主張，要求人工生殖與代理孕母要脫鉤、代理孕母議題以專法規範。

針對人工生殖法修正草案與代理孕母制度脫鉤建議，衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天上午接受媒體聯訪強調沒有預設立場，但下午突然透過新聞稿表態，目前呈報規劃內容將研議先處理單身女性、女同志適用等有共識部分，爭議較大的代理孕母則脫鉤處理。

吳昭軍表示，「我們過去也有討論過要不要脫鉤」，目前性別影響評估為舊版本，脫鉤新版本仍需重新處理，依然拚今年底送行政院。人工生殖法修正草案透過多元方式廣徵各界意見，將近期各界意見，納入修法研議，即使經過多次會議討論，部分內容社會爭議太大，非常難有共識。

吳昭軍說，預告人工生殖法修正草案期間所蒐集600餘則意見，約有8成反對代孕，近期民間團體及民眾持續表達反對代孕，代孕生殖涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方權利保障與衝突，以檢視國際禁止代孕理由，難以衡酌委託代孕過程所涉各利害關係人權益。

代理孕母 立法院 衛福部

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