星宇航空台中-沖繩今首航 未來每周4班往返

星宇航空今正式啟航台中-沖繩航線，每周四班往返，為中台灣旅客提供飛航新選擇，首航航班JX302於下午1時15分自台中啟航，星宇航空表示，台中是星宇航空在台灣的重要據點，未來將持續以台中機場為第2飛航基地，開拓更多國際航線。

星宇航空台中-沖繩今首航揭開序幕，在首航航班JX302出發前，星宇航空於台中國際機場出境大廳舉行盛大的剪綵儀式，星宇航空董事長張國煒、星宇航空執行長翟健華、交通部長陳世凱、立委蔡其昌、立委何欣純、民航局何淑萍局長、台中市觀光旅遊局副局長陳育正、台中航空站主任張瑞澍，以及沖繩縣產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德出席。

星宇航空翟健華執行長表示，台中是星宇航空在台灣的重要據點，此次新開的台中-沖繩航線，不僅能為中部旅客提供更便利的出遊選擇，也期望吸引更多沖繩的旅客到訪台中，進一步促進中台灣與沖繩之間的觀光與文化交流；未來將持續以台中機場為第二飛航基地，開拓更多國際航線，為中部旅客帶來更多航線選擇。