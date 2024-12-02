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1至10月國道死亡自撞占37% 多因恍神、疲勞駕駛

中央社／ 台北2日電
有些駕駛以為ＡＤＡＳ先進駕駛輔助系統有自駕功能，分心恍神，追撞工程緩撞車時有所聞。圖為示意圖。圖／國道公路警察局提供
有些駕駛以為ＡＤＡＳ先進駕駛輔助系統有自駕功能，分心恍神，追撞工程緩撞車時有所聞。圖為示意圖。圖／國道公路警察局提供

交通部高速公路局統計，今年1到10月國道死亡交通事故中，自撞比率高達37%，肇因多半是恍神、分心、疲勞駕駛造成。

高公局今天發布新聞稿，1至10月國道已發生57起死亡交通事故，其中肇事型態屬於「自撞」為21件（占37%），肇因最多為恍神、分心、疲勞駕駛等。

高公局呼籲，行駛高速公路務必保持專注、謹慎駕駛，切勿分心或疲勞駕車，如遇突發狀況，才能及時反應，降低事故發生的風險。

高公局舉例，1月30日中午，國3北向364.9公里處，1輛空遊覽車疑似因疲勞駕駛偏移擦撞外側護欄、翻落邊坡，造成駕駛死亡；6月16日晚間，國3北向197.8公里處1輛小客車自撞護欄後翻覆，駕駛疑似分心駕駛且未繫安全帶拋飛死亡；8月30日清晨，國1北向52.6公里處1輛貨櫃車駕駛疑似疲勞駕駛自撞護欄翻覆，送醫不治死亡。

交通事故 死亡 自撞

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