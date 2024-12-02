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擴散差今明西半部空品不佳 環境部籲民眾注意

聯合報／ 記者李柏澔/台北即時報導
今明西半部擴散差空品不佳，環境部籲民眾注意。示意圖。聯合報系資料照片
今明西半部擴散差空品不佳，環境部籲民眾注意。示意圖。聯合報系資料照片

今日各地晴朗穩定，但環境部指出，今日偏東風，中南部擴散不佳，導致汙染物持續累積，空氣品質為橘色提醒等級。明日環境風場仍為偏東風，西半部水平及垂直擴散條件不佳，空氣品質為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，呼籲民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

環境部表示，今(2)日偏東風，中南部清晨擴散不佳，易累積汙染物，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約40~60微克/立方公尺。

明(3)日環境風場仍為偏東風，中南部清晨易有局部霧或低雲影響能見度，西半部環境風場擴散條件仍偏差，空氣品質為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級，預計4日午後起水平擴散條件逐漸好轉，空氣品質將逐漸改善。

環境部說，已協調台電公司執行降載減排，並通報地方環保局執行上風處縣市偕同應變，要求轄內大型工廠強化防制設備操作、交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，空氣品質不佳時多搭乘大眾運輸工具，外出建議配戴口罩防護，提前做好防護。

環保局 環境部 空氣品質

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