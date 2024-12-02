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石油國家紛反悔 全球減塑公約卡關

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在南韓進行的《全球減塑公約》談判再次卡關。圖為由各國企業倡議減塑的「延伸生產者責任」展區攤位，有企業擺放從海裡撿拾的各種海廢。圖／聯合報系資料照片
在南韓進行的《全球減塑公約》談判再次卡關。圖為由各國企業倡議減塑的「延伸生產者責任」展區攤位，有企業擺放從海裡撿拾的各種海廢。圖／聯合報系資料照片

人類很難擺脫對塑膠的依賴！全球有超過2百的國家近日於南韓開會討論如何制定《全球減塑公約》，但減塑國與產油國無法達成共識下，導致談判再次拖延。2022年，全球國家雖達成共識，要制定有關塑膠汙染的管制法令，但相關談判非常艱難。自1950年至今，全球僅有10%塑膠被妥善回收，已導致許多汙染問題。

減塑也有助淨零碳排

根據《英國廣播公司》報導，今年在南韓進行的《全球減塑公約》談判再次卡關，各方要等到明年繼續談判。由於石油國與減塑國無法達成共識，導致雙方談判破裂。產油的科威特談判代表不滿指出，《減塑公約》的目的是減少塑膠汙染，不是減少塑膠本身，塑膠對人類文明有重大貢獻，短期也難完全消除。

不過自1950年以來，據聯合國估計，全球製造超過8百億噸的塑膠，但僅有10%被妥善回收，因此造成嚴重的環境與海洋汙染，包括鳥類、魚類、海龜與鯨魚常因吞入塑膠異物，或是被塑膠漁網纏繞致死。塑膠製作也貢獻了全球5%的碳排，若能順利減塑也有助於達成2050淨零碳排。

產油國憂限塑阻發展

不過《半島電視台》提到，在《全球減塑公約》第6條，有關是否要具體要求各國減少多少比例的塑膠，還是要減少塑膠垃圾、增加回收，各國無法達成共識；英國、歐盟、非洲與南美有95個國家呼籲第6條應該具體規定減少塑膠的等級，但包括沙烏地、伊朗、科威特與俄羅斯等產油國都對此表示異議。

產油國願意減少碳排、採用更多節能科技，但認為塑膠的需求仍會持續成長，因此對於減塑「目標或比例」等條文都相當敏感，並認為這些會影響開發中的發展。另外，也有智庫「影響地圖」發布民調，93%石化業者不希望減少塑膠製作的規模。

但《英廣》也提到，該報告忽略雀巢、馬爾斯等製造商希望能建立全球減塑明確規範的意見。

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