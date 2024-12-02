WHO助非洲抗猴痘 疫情明年可望穩定

猴痘疫情持續蔓延全球，仍屬於公共衛生緊急狀態！猴痘於非洲爆發後向全球迅速擴散，對此，世界衛生組織持續與各國衛生單位合作，非洲疾病預防控制中心也預測，明年初疫情將逐漸趨緩。據統計，非洲國家已通報超過59000例猴痘病例，其中有1164例死亡。

猴痘疫情持續蔓延

《路透社》報導，自猴痘病毒於非洲國家爆發後，猴痘疫情迅速向外蔓延，而世界衛生組織於今年八月宣布全球進入衛生緊急狀態。如今，非洲疾病預防控制中心（Africa CDC）表示，全球猴痘病例數未來四週將持續上升，直到明年初才會出現平緩跡象。

「猴痘」是一種經由密切接觸傳播的傳染病毒，通常會引起流感症狀和充滿膿液的病變，即使其屬於輕微病症，但仍可能有致命風險。根據Africa CDC數據，今年有20個非洲國家通報超過59000例猴痘病例，其中有1164例死亡。

「解除公共衛生緊急狀態仍為時過早。」Africa CDC主任恩貢戈於新聞發布會中表示，為確保猴痘疫情減緩，目前出現猴痘確診病例的地區正持續部署社區衛生工作者、流行病學家和感染預防專家，以加強疫情趨勢監測。

WHO協助非洲國家

《WHO》指出，包括加強衛生工作者培訓、提供醫療用品和設備、製定疫苗部署計劃等措施，WHO向各國提供關鍵技術和資金，都能有效應對猴痘疫情大流行。

WHO非洲辦事處猴痘專案經理博蘭博士表示，在長期合作之下，喀麥隆、剛果、加彭、加納、幾內亞和南非等國家已有成功控制猴痘疫情的案例，這些國家證明了快速檢測、回應和遏制所發揮的人力與財力價值。

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