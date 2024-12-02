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唐美雲歌仔戲團「孟婆客棧」 14日起台中演出

中央社／ 台中2日電
唐美雲歌仔戲團推出劇場版「孟婆客棧：冥星雙飛俠」，將於14日、15日在台中國家歌劇院演出，卡司包括演員唐美雲（右三）、許秀年（左二）、蔡振南（右二）、方馨（右一）等。圖／台中國家歌劇院提供（中央社）
唐美雲歌仔戲團推出劇場版「孟婆客棧：冥星雙飛俠」，將於14日、15日在台中國家歌劇院演出，卡司包括演員唐美雲（右三）、許秀年（左二）、蔡振南（右二）、方馨（右一）等。圖／台中國家歌劇院提供（中央社）

唐美雲歌仔劇團推出的劇場版「孟婆客棧：冥星雙飛俠」，將於14日、15日在台中國家歌劇院演出，卡司包括唐美雲、許秀年、小咪，還有蔡振南、方馨、許富凱、方宥心等。

電視劇「孟婆客棧」是探觸生死議題的黑色幽默喜劇，劇中設定為靈魂轉世前生活的所在，若有心懷遺憾不願喝湯的轉生者，孟婆會安排他們前往孟婆客棧，由客棧員工們協助，在7天內化解其心中的遺憾。

這齣戲於2021年首播，獲得觀眾回響，更於次年榮獲第57屆電視金鐘獎「戲劇節目創新獎」肯定。唐美雲說，「孟婆客棧：冥星雙飛俠」是MIT新型態的歌舞劇，從現代戲演到傳統歌仔戲內台戲，一齣戲可以看到4種不同型態的演出。

編劇陳健星指出，「孟婆客棧：冥星雙飛俠」中來到客棧的貴客，為「冥星歌劇團」團長方素秋，她年輕時曾以女俠角色「流星」紅極一時，來到冥界後還念念不忘，不時翻閱劇本追憶過往，竟意外穿越進入書中成為「流星」。

唐美雲的父親為「戲狀元」蔣武童，母親唐冰森亦為知名小生。陳健星說，劇中方素秋的故事取材自唐冰森的生命經歷。這部戲乍看之下好似武林歪傳、冒險遊戲，卻在故事中隱隱道出台灣早期內台戲的繁華景象，以及戲班人樂天知命、不畏艱苦的生命光影。

飾演方素秋的許秀年說，她和蔣武童以前同劇團，也曾向蔣武童學戲，稱蔣武童為老師；這次在台上扮演師娘，對於唐冰森出身有錢人家卻來學歌仔戲，打從心裡佩服。

「這齣戲是寫給我媽媽的一封情書。」唐美雲說，她常想，假如媽媽沒有離家出走、跟著戲班去學演歌仔戲，依阿公阿媽家那麼好的背景，她可能就變成了「富二代」。但媽媽不曾後悔，戲末，她飾演的萬老闆對方素秋說的台詞，彷彿就是她想和媽媽說的話，最後的深深一鞠躬，是她對母親的祝福和感恩。

唐美雲 歌仔戲

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