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中山大學最新研究！塑膠微粒竟導致珊瑚長不大 且會骨質疏鬆

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
中山大學研究團隊發現，紫皮珊瑚暴露於含有5 ppm聚乙烯塑膠微粒的海水中，會影響珊瑚骨骼生長導致長不大，更容易「骨質疏鬆」。圖／中山大學提供
中山大學研究團隊發現，紫皮珊瑚暴露於含有5 ppm聚乙烯塑膠微粒的海水中，會影響珊瑚骨骼生長導致長不大，更容易「骨質疏鬆」。圖／中山大學提供

海洋中的塑膠微粒危害生態，中山大學最新研究發現，塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構，威脅珊瑚生態系統；紫皮珊瑚（Briareum violacea）暴露於含有5 ppm聚乙烯塑膠微粒的海水中，會影響珊瑚骨骼生長導致長不大且更容易「骨質疏鬆」現象，塑膠微粒的威脅比預期更深遠，呼籲加強汙染控管。

中山大學化學系特聘教授謝淑貞與海洋科學系研究講座教授、中央研究院院士陳鎮東合作研究「海洋塑膠微粒對珊瑚的影響」。謝淑貞指出，紫皮珊瑚屬於軟珊瑚，骨骼是由珊瑚蟲分泌的碳酸鈣，形成細小的碳酸鈣骨針。這些骨針散布於珊瑚的組織中，為珊瑚提供了支撐的結構，為許多海洋生物提供棲息地。

透過X射線衍射分析檢查珊瑚骨骼，研究團隊觀察指出，健康的紫皮珊瑚含有方解石和文石兩種主要的碳酸鈣晶體，隨著聚乙烯塑膠微粒濃度增加，方解石的訊號與結構明顯減弱，顯示珊瑚骨骼受到損害。當聚乙烯塑膠微粒濃度較高時，文石晶體幾乎消失，取而代之的是不穩定的無定形碳酸鈣。這些塑膠微粒不僅破壞了珊瑚骨骼的結構完整性，使它們更容易溶解，還改變了海水中鈣離子的濃度。

另從海水分析顯示，在涉及塑膠微粒的處理中，鈣離子濃度顯著增加，表明珊瑚骨骼變得更容易溶解和損壞。紫皮珊瑚暴露在聚乙烯塑膠微粒的海水中會釋放更多鈣離子，顯示珊瑚骨骼不穩定性與更易溶解。證實聚乙烯微塑膠暴露直接導致珊瑚骨骼的退化，塑膠微粒對珊瑚結構的威脅可能比預期更為深遠。

謝淑貞強調，這項研究使用模型系統，可以擴展到其他珊瑚物種研究，隨環境持續惡化，將來恐會有更多的珊瑚將受到影響。

校方指出，研究結果已發表在國際期刊《環境化學快報》（Environmental Chemistry Letters），團隊成員還有中山大學博士後研究員林佩瑩、高雄科技大學水產食品科學系教授謝淑玲、高科大水產養殖系助理教授丁德興及牛津儀器。

中山大學研究團隊發現，紫皮珊瑚暴露於含有5 ppm聚乙烯塑膠微粒的海水中，會影響珊瑚骨骼生長導致長不大，且出現「骨質疏鬆」。圖／中山大學提供
中山大學研究團隊發現，紫皮珊瑚暴露於含有5 ppm聚乙烯塑膠微粒的海水中，會影響珊瑚骨骼生長導致長不大，且出現「骨質疏鬆」。圖／中山大學提供
中山大學特聘教授謝淑貞（中）與海洋科學系研究講座陳鎮東（右）合作研究發現塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構，威脅珊瑚生態系統。圖／中山大學提供
中山大學特聘教授謝淑貞（中）與海洋科學系研究講座陳鎮東（右）合作研究發現塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構，威脅珊瑚生態系統。圖／中山大學提供

中山大學 塑膠微粒 珊瑚

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