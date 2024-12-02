金鐘影后劉瑞琪凍齡秘訣 健康勞動好處多

別羨慕女明星總是在鏡頭前光鮮亮麗、凍齡又保持年輕。金鐘影后劉瑞琪特別分享自己保持年輕活力的秘訣，她表示透過勞動生活，用行動力找回精彩人生下半場，就是她持續保持年輕活力的方式。

作為一個演員，劉瑞琪演出貴婦或有錢媽媽的印象深植人心，但卻也成為求職時的困擾，在求職過程中容易遭到懷疑或是被認為可能無法勝任工作。她也同理熟齡人士有心就業，可能會因為年紀或過往經歷面對到類似問題或困難。

在朋友建議下，劉瑞琪接觸到台北市就業服務處，讓她的求職之路不再艱辛，台北市就業服務處針對中高齡就業服務，成立了銀髮職務新創中心及銀髮人才服務據點，提供職能培訓、技能研習課程及企業參訪等活動，成為求職者最佳助力，目的就是為了讓每個人可以找到適合自己的工作。

劉瑞琪說，透過持續工作與社會互動，來保持身心健康，不但可以擁有穩定收入及安心生活，更重要的是還可以實現自我肯定。

劉瑞琪也依照專長及興趣，實際前往去日照服務中心去進行工作體驗，不論是帶長輩做律動、量血壓或是與長輩互動等，不僅可以服務有需要的人，更可以因此獲得收入及成就感，都能讓人生下半場過得更有價值。

「誰說年紀大了找工作就是『老歹命』呢？能夠健康工作，不但能夠有穩定收入，不必為生活擔憂，還可以重新找回自我肯定和自我價值！」劉瑞琪說，如果有中高齡者還在為了求職而煩惱，趕緊透過台北市就業服務處來諮詢，一起健康工作、工作健康！