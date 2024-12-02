偏東風擴散不佳 西半部3日局部地區空品亮紅燈

環境部表示，今天偏東風，中南部擴散不佳，空氣品質為橘色提醒等級；明天環境風場仍為偏東風，西半部水平及垂直擴散條件不佳，空氣品質為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級。

環境部今天發布新聞稿表示，今天清晨中南部擴散不佳、汙染物累積，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約40至60微克/立方公尺；明天仍為偏東風，中南部清晨有局部霧或低雲影響能見度，西半部環境風場擴散條件仍偏差，空氣品質為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級；預計4日午後起水平擴散條件逐漸好轉，空氣品質逐漸改善。

環境部說，已協調台電公司執行降載減排，並通報地方環保局執行上風處縣市偕同應變，要求轄內大型工廠強化防制設備操作、交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，多搭乘大眾運輸工具，外出建議戴口罩防護，提前做好防護。