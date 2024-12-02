東風起、擴散不佳 明日空品恐出現紅色警示

綜合最新氣象、模式及空品監測結果，環境部2日指出，今日偏東風，中南部擴散不佳，導致污染物持續累積，空氣品質為橘色提醒等級，3日環境風場仍為偏東風，西半部水平及垂直擴散條件不佳，空氣品質為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，請民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

環境部表示，今日偏東風，中南部清晨擴散不佳，易累積污染物，每立方公尺PM2.5小時濃度約40~60微克，明日環境風場仍為偏東風，中南部清晨易有局部霧或低雲影響能見度，西半部環境風場擴散條件仍偏差，空氣品質為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級，預計4日午後起水平擴散條件逐漸好轉，空氣品質將逐漸改善。

環境部已協調台電公司執行降載減排，並通報地方環保局執行上風處縣市偕同應變，要求轄內大型工廠強化防制設備操作、交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，多搭乘大眾運輸工具，外出建議配戴口罩防護，提前做好防護。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請民眾適時注意環境部發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。