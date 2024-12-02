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星宇航空台中到沖繩今首航 陳世凱：觀光署幫推機場巴士

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
星宇航空台中到沖繩航線今天首航，交通部長陳世凱等人到場剪綵。記者游振昇／攝影
星宇航空台中到沖繩航線今天首航，交通部長陳世凱等人到場剪綵。記者游振昇／攝影

星宇航空台中飛沖繩航線今天首航，交通部長陳世凱剪綵時表示，國道直接延伸到台中機場，交通部在做可行性研究，未來會請觀光署一起幫忙推動機場巴士，讓各國旅客到台中機場有方便的巴士銜接到高鐵、飯店。

陳世凱表示，希望台中市府配合機場聯外交通、加速推動捷運橘線，交通部在進行國道匝道延伸到台中機場的可行性評估，觀光署也會配合推動機場巴士，讓各國旅客到台中機場有方便的巴士銜接到高鐵、飯店等地。

陳世凱說，他從擔任立委蔡其昌助理，就跟著一起爭取台中機場第一個航班或貴賓室，目前星宇航空已進駐2架飛機在台中，未來會有更多飛機及航線。

陳世凱表示，中部地區出國需求很大，但到桃機或高雄機場不便，他請星宇航空K董張國緯多幫忙多增加航點及航線，也盼地方政府配合機場聯外交通，加速捷運橘線推動；國道直接延伸到台中場部分，交通部在做可行性研究；未來也會請觀光署一起來幫忙推動機場巴士，讓各國旅客到台中機場可以有方便的巴士銜接到高鐵、飯店。

星宇航空執行長翟健華表示，台中是星宇航空在台灣的重要據點，繼澳門、越南富國島及日本高松航線，今天啟航日本沖繩航線，這是星宇在台中的第4條航線；他說沖繩到台灣只有1.5小時的航程，是台灣旅客最愛的海島旅遊聖地之一。

翟健華表示，星宇航空成立以來始終致力於國內外旅客提供舒適安全的飛航服務，持續以台中機場作為第二飛航基地，開拓更多的國際航線，明年夏季開始規劃投入第3架飛機到台中。

民進黨立委蔡其昌與何欣純都表示，在市府尚未動作前，將要求交通部先規劃機場巴士，讓旅客可以快速到市區，機場機能才會完善，很多人才願意到台中來搭機；也希望星宇航空可開航更多航班及航線，除了日本、越南，還有南向的印尼、泰國等航線。

沖繩縣台北事務所長上江洲辰德表示，沖繩今年4至9月入境的旅客達495萬人次，較去年同期增加18.1%，外國旅客達212萬多人，其中4成約85萬人是台灣人，台灣是沖繩的重要市場。

星宇航空台中到沖繩，每周一、二、四、六中午台中1點15分出發，下午4點45分沖繩出發，每周四班往返，有提供188個機位。

星宇航空台中到沖繩航線今天首航，首航遊客興奮搭機。記者游振昇／攝影
星宇航空台中到沖繩航線今天首航，首航遊客興奮搭機。記者游振昇／攝影

星宇 機場 航線

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