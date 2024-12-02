趕快曬太陽！ 賈新興：明天起北北基宜太陽缺席

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興稍早在臉書指出，享受陽光。明天起北北基宜太陽缺席。

賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，３日、 6日、11日有受偏強東北季風影響的機率，明起北北基宜轉濕涼，但桃園以南天氣穩定中南部日夜溫差大。

賈新興說，2日中南部日夜溫差大，午後花東山區有零星短暫雨。3日東北季風影響，中南部日夜溫差大，午後花東山區有零星短暫雨。4日至5日大台北北側、北海岸、基隆至東北角及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

6日至8日受東北季風影響，大台北北側、北海岸、基隆至東北角及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。9日大台北北側、北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨。10日各地天氣穩定。11日受東北季風影響，大台北、北海岸、基隆至東北角及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

賈新興指出，周六日受另一波冷空氣影響，不如上一波強，不如上波這麼冷。但雲多、水氣多，還是會覺得涼。至於周五遊日本北海道要留意天氣資訊，周六之後日本東京以北天氣差，北海道等地可能會下大雪。他也說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。