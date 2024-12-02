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茶葉蛋會引起「過動」？ 營養師曝元凶：恐使用於各食品中

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇妍臣指出，便利商店煮茶葉蛋時加的醬油含有「焦糖色素」。圖／ingimage
蘇妍臣指出，便利商店煮茶葉蛋時加的醬油含有「焦糖色素」。圖／ingimage

茶葉蛋」真的會引起兒童過動症嗎？關於此問題，營養師蘇妍臣發文指出，便利商店煮茶葉蛋時加的醬油含有「焦糖色素」，而兒童食用焦糖色素可能增加過動的風險。她介紹了4種焦糖色素，並提醒民眾，「與其擔心茶葉蛋，市面上的珍珠、果凍、泡菜、蚵仔煎、芋圓等等食品，對於食物過敏而影響注意力的孩子，影響更鉅」。

婦孕幼童營養師蘇妍臣在臉書發文，表示很多人會擔心食用便利商店的「茶葉蛋」會造成小孩過動症，實際上，便利商店在煮茶葉蛋時會加醬油，使用的醬油中含有焦糖色素，「其中一種焦糖色素，是會導致過動兒的風險」，而焦糖色素有4種：

第一類、普通焦糖：可使用於各類食品中

第二類、亞硫酸鹽焦糖：可使用於各類食品中

第三類、銨鹽焦糖：糖漬果實、罐頭、水果、果醬、果凍、黃豆製飲、調味乳、發酵乳、布丁、奶酪等

第四類、亞硫酸-銨鹽焦糖：奶精、冰品、調味乳等

蘇妍臣指出，不是所有焦糖色素都有問題，而是「亞硫酸」在體質敏感的個案中，恐早成過敏、氣喘等問題，如果孩子本身沒有過敏問題，則不須擔心。兒童過動的因素很複雜，與其擔心茶葉蛋中的亞硫酸鹽，更應該注意孩子愛吃的「蒟蒻、果凍中的動物膠、用樹薯粉做的珍珠等等」，都可能含有更多亞硫酸鹽，對過敏兒童傷害更大。

蘇妍臣表示，目前台灣對於無論哪種焦糖色素，只要標示「焦糖色素」就好，並不需要說明種類，所以與其擔心茶葉蛋，市面上的珍珠、果凍、泡菜、蚵仔煎等等更需注意，因此便利商店的茶葉蛋，如果孩子本身沒有食物過敏的問題，還是可以安心食用的。

營養師 茶葉蛋 過動症

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