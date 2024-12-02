綠主張人工生殖與代理孕母脫鉤 陳菁徽：不解為何大轉彎

立法院聯席會議5日將審查人工生殖法部分條文修正草案，民進黨立委黃秀芳等人今天召開記者會，主張人工生殖與代理孕母要脫鉤，代理孕母以專法規範。國民黨立委陳菁徽表示反對，並指民進黨以前大力支持代理孕母制度，為何這一屆立場大轉彎？

陳菁徽表示，從醫學角度出發，人工生殖不應該與代理孕母脫鉤。因為從近年的統計顯示，女性生育年齡已經往後延10年，導致許多會影響胚胎著床的子宮疾病，包含子宮肌瘤，子宮肌腺症，這些病症都是好發在30歲以後。另外也有子宮腔沾黏，這是女性年輕時如果有進行人工引流後的結果，也恐造成無法再進行生育。

陳菁徽提到自己也曾經是不孕症的患者，流產過4次，進行4次子宮腔清除手術，過去的自己也一度上網搜尋代理孕母相關資訊，因為知道可能已經無法懷孕，所以當今天台灣女性的生育年齡往後延，即便曾經有凍卵，或者已經打算生育，會突然發現自己的子宮是無法生育，這個未來高機率會發生的情況，是大家需要重視的。

陳菁徽指出，今天召開記者會的委員，包含王正旭、黃秀芳、林淑芬、林月琴、郭昱晴、黃捷、陳培瑜、張雅琳委員等，是否願意公開、勇敢地向自己的支持者們說，如果人工生殖與代理孕母脫鉤，未來當可以適用人工生殖技術的單身女性、女同志伴侶去檢查時不幸發現，自己也剛好是無法生育的族群，而代理孕母這個選項已被脫鉤，因此可能錯過適育年齡。這些在醫學上會發生的事情，執政黨的委員也有必要跟支持者說明清楚。

陳菁徽說，賴清德總統在2002年擔任立委時，是第一個提出包含代理孕母的人工生殖法修法，當時連署的人也包含現在的副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁；第10屆的民進黨立委吳秉叡也提出包含代理孕母的人工生殖法修法草案，當時連署的立委包括吳秉叡、邱議瑩、林宜瑾、羅美玲、周春米、張宏陸、林楚茵、賴惠員、伍麗華、陳秀寶、吳思瑤、黃世杰、沈發惠、吳琪銘、蘇巧慧、莊瑞雄、王美惠、張廖萬堅。民進黨在第10屆以前是大力支持代理孕母制度，不明白為何這一屆立場就大轉彎。