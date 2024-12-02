全國童軍深入168個髒亂海岸協助建立海廢調查資料庫

中華民國童軍總會響應聯合國永續目標，與世界童軍總部建立美好世界架構（the Better World Framework）政策，發起全國童軍服務日活動，推動全國童軍團參與在地服務。2024年童軍總會以「保育及永續利用海洋資源以確保永續發展」為主題，與環保團體台灣重新思考環境教育協會（RE-THINK）合作，示範海岸線海廢調查及淨灘服務活動，未來一年，全國童軍團將深入包含離島168個髒亂海岸，協助全國海岸線海洋廢棄物調查資料庫建立。

中華民國童軍總會理事長林明裕說，童軍打破界線，不分族群、地理距離，用愛實踐服務行動，今年除了號召全國近5500名童軍，99個童軍團提案參與各式環境及社區服務外，童軍服務日南北示範場，分別在彰化芳苑普天宮及新北沙崙海灘發起淨灘活動，有別於一般淨灘，後續執行為期一年的全國海岸線海廢調查計畫。

RE-THINK專案經理蔡昇諺表示，童軍在探索中學習，在冒險中累積經驗，RE-THINK為重視環境永續的組織，希望與童軍總會合作，除了將全國海岸線的海洋廢棄物現況，進行科學數據化的統計，讓所有淨灘團體與企業，都能夠精準鎖定髒亂的海灘淨灘。

這次服務日示範活動台北市童軍會及彰化縣童軍會，分別動員近四百人，前往彰化芳苑普天宮及新北沙崙海灘，依照RE-THINK的規畫，詳細描述經緯座標及現場海岸樣貌，拍照上傳紀錄，依照勘查為海灘髒亂程度評級，讓往後辦理淨灘的單位，更能體會海岸現況。