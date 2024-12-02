越南法國麵包中毒案一人死亡 醫揭有如國內這件事翻版

越南頭頓市日前傳出多人食用一間攤販所販賣的法國麵包後，紛紛出現腹痛、腹瀉、發燒等食物中毒現象，中毒人數高達300多人，並造成一人死亡，如今找到致命原因，確定食材遭到沙門氏菌、大腸桿菌感染所致，有如去年桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案的翻版。

據衛福部食藥署統計，「阿箴越南法國麵包」共造成500多人出現不適症狀，而麵包中的蛋黃醬是這次中毒事件原因之一。食藥署指出，製作蛋黃醬或沙拉醬，務必請業者最好用滅菌液蛋，若是自己打蛋應用洗選蛋。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，食物中毒病原菌常見大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、海洋弧菌、沙門氏菌等，其中，沙門氏菌多存在於生雞蛋、生肉，雖然感染並不常見，但若不慎感染，病情往往十分嚴重，恐引發急性腸炎，症狀嚴重者甚至有死亡風險，必須提高警覺。

顏宗海提醒，為遠離食物中毒，民眾應注意食安四點，包括隨時注意餐廳、家裡的廚房是否保持乾淨、衛生，其次，烹調生熟食應該分開處理，如刀具、砧板等，避免交叉汙染，第三，食材應充分煮熟，才能有效殺死細菌。

最後，絕對要注意「危險溫度」，適合細菌繁殖的溫度為攝氏7度至60度，因此，煮好的食物放在室溫下，冬天應以2小時為限，夏天更限縮至1小時，如果要保存食物應放入冰箱，維持攝氏7度以下，而要復熱食用時，與應加熱至60度以上，確保食物遭到細菌汙染後，又被吃下肚。