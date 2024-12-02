詐騙、資訊爆炸影響捐款 李李仁代言：盼大家攜手公益

受到詐騙、網路資訊爆炸影響，非營利組織慈善捐款連年困窘。台灣公益聯盟舉辦「生命的禮讚」感恩音樂會，邀請代言人李李仁出席，並與視障歌手周軒瑋及上林國小烏克麗麗社團一起合唱，目前公益計畫有近2000萬元的缺口，盼大家幫忙捐款，讓愛在每個弱勢角落扎根。

以扶持、照顧台灣身心障礙、新住民、貧困家庭等弱勢為職志的台灣公義聯盟，創辦人鄭龍水說，截至11月底，今年度募款進度僅75%，受到諸多原因影響到善款捐贈幅度，但仍是不放棄任何預計進行的專案。

李李仁分享，他出身單親家庭，童年生活並不寬裕，若當時有台灣公益聯盟的協助，說不定也可以念到博士，更盼大家攜手公益，補足2000萬元的缺口。一旁獻唱的全盲視障學生周軒瑋，他從小接觸音樂就展露出不凡的天賦，但是家中經濟難以進入音樂系深造。

李李仁說，為此，台灣公益聯盟三年來聘請不同專長的音樂教師，栽培周軒瑋學習樂理、樂譜、及古典鋼琴等樂器，讓目前就讀台中啟明高中一年級的周軒瑋儼然成為一個小小音樂家，未來音樂發展不可限量。

鄭龍水介紹，為了完成弱勢族群的職涯夢，台灣公益聯盟明年度將支持20個弱勢兒少的團體發展體育、音樂等才華教育，在宜蘭、花蓮偏鄉推動「東區創生共用辦公室計畫」， 培育當地非營利組織整合資源，結合17個小校老師可以共同創造新的備課內容，縮減城鄉差距。

他也說，同時持續推動Eye Study無障礙學習平台，除了教材、課外讀物以外，連「公務人員考試用書」都準備在明年度上線，讓身心障礙者能順利準備公職高普考，擔任公職回饋社會。