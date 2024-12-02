快訊

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

賴清德律師舉林昱珉、陳傑憲為例：勿讓「台灣隊」大法官止步立院

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

詐騙、資訊爆炸影響捐款 李李仁代言：盼大家攜手公益

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台灣公益聯盟代言人李李仁。圖／台灣公益聯盟提供
台灣公益聯盟代言人李李仁。圖／台灣公益聯盟提供

受到詐騙、網路資訊爆炸影響，非營利組織慈善捐款連年困窘。台灣公益聯盟舉辦「生命的禮讚」感恩音樂會，邀請代言人李李仁出席，並與視障歌手周軒瑋及上林國小烏克麗麗社團一起合唱，目前公益計畫有近2000萬元的缺口，盼大家幫忙捐款，讓愛在每個弱勢角落扎根。

以扶持、照顧台灣身心障礙、新住民、貧困家庭等弱勢為職志的台灣公義聯盟，創辦人鄭龍水說，截至11月底，今年度募款進度僅75%，受到諸多原因影響到善款捐贈幅度，但仍是不放棄任何預計進行的專案。

李李仁分享，他出身單親家庭，童年生活並不寬裕，若當時有台灣公益聯盟的協助，說不定也可以念到博士，更盼大家攜手公益，補足2000萬元的缺口。一旁獻唱的全盲視障學生周軒瑋，他從小接觸音樂就展露出不凡的天賦，但是家中經濟難以進入音樂系深造。

李李仁說，為此，台灣公益聯盟三年來聘請不同專長的音樂教師，栽培周軒瑋學習樂理、樂譜、及古典鋼琴等樂器，讓目前就讀台中啟明高中一年級的周軒瑋儼然成為一個小小音樂家，未來音樂發展不可限量。

鄭龍水介紹，為了完成弱勢族群的職涯夢，台灣公益聯盟明年度將支持20個弱勢兒少的團體發展體育、音樂等才華教育，在宜蘭、花蓮偏鄉推動「東區創生共用辦公室計畫」， 培育當地非營利組織整合資源，結合17個小校老師可以共同創造新的備課內容，縮減城鄉差距。

他也說，同時持續推動Eye Study無障礙學習平台，除了教材、課外讀物以外，連「公務人員考試用書」都準備在明年度上線，讓身心障礙者能順利準備公職高普考，擔任公職回饋社會。

與此同時，在高齡化趨勢下，明年台灣公益聯盟將舉辦30場老人共餐共學活動，預計服務1千人次，讓長者得到心靈支持的溫暖。

台灣公益聯盟舉辦「生命的禮讚」感恩音樂會。圖／台灣公益聯盟提供
台灣公益聯盟舉辦「生命的禮讚」感恩音樂會。圖／台灣公益聯盟提供
台灣公益聯盟代言人李李仁說，期盼大家攜手公益，補足2000萬元的缺口。圖／台灣公益聯盟提供
台灣公益聯盟代言人李李仁說，期盼大家攜手公益，補足2000萬元的缺口。圖／台灣公益聯盟提供

公益 捐款 音樂會

延伸閱讀

「生命的禮讚—感恩音樂會」12月1日首度登場！ 國民好爸爸李李仁化身嘉賓，與身障樂人聯合首演 用音樂乘載希望與愛

李李仁見中華隊奪冠瞬間大哭 想約王陽明一起打棒球

曾傳不合！王陽明突然合影陶晶瑩夫婦：你們開不開心？

僅1職務列「爽缺」…公職非窮即爆肝？他不認同：你要當鐵筷或免洗筷

相關新聞

越南法國麵包中毒案一人死亡 醫揭有如國內這件事翻版

越南頭頓市日前傳出多人食用一間攤販所販賣的法國麵包後，紛紛出現腹痛、腹瀉、發燒等食物中毒現象，中毒人數高達300多人，並...

花蓮住房率回溫！住房補助已用逾8成 還有2萬人可申請

花蓮觀光經0403地震後重創，為延長旅客於花蓮停留天數，交通部觀光署推出3.0 plus方案，每人最高可補助5000元。...

全國童軍深入168個髒亂海岸協助建立海廢調查資料庫

中華民國童軍總會響應聯合國永續目標，與世界童軍總部建立美好世界架構（the Better World Framework...

花蓮受災仍待恢復 穩僱訓練獎勵延至明年6月底

為支持花蓮地區事業單位穩定僱用勞工，勞動部表示，花蓮震災受影響嚴重事業單位穩定僱用訓練獎勵計畫日前修正，再延長實施期間至...

詐騙、資訊爆炸影響捐款 李李仁代言：盼大家攜手公益

受到詐騙、網路資訊爆炸影響，非營利組織慈善捐款連年困窘。台灣公益聯盟舉辦「生命的禮讚」感恩音樂會，邀請代言人李李仁出席，...

代理孕母脫鉤處理？ 國健署：修正法案還在「這一關」

立法院衛環委員會周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，立委林月琴指出，應開放單身女性、女同性配偶使用人工生殖，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。