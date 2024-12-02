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代理孕母脫鉤處理？ 國健署：修正法案還在「這一關」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
立法院衛環委員會本周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，民進黨憂藍白兩黨利用人數優勢把代理孕母放進人工生殖法，恐將上演藍白與綠大戰。本報資料照片
立法院衛環委員會本周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，民進黨憂藍白兩黨利用人數優勢把代理孕母放進人工生殖法，恐將上演藍白與綠大戰。本報資料照片

立法院衛環委員會周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，立委林月琴指出，應開放單身女性、女同性配偶使用人工生殖，但是人工生殖與代理孕母是兩件事，應該要分開處理，絕對不能混為一談，更不能用「偷換」的概念強行通過。

國健署署長吳昭軍表示，預告的修法版本目前正在行政院性別平等會進行評估及修正，這是衛福部「最後一關」。修正內容尊重各界意見，開放同性伴侶、單身女性人工生殖合法，大方向不變，也將代理孕母制度納入相關規範，希望12月底前能送至行政院。

吳昭軍說，修正草案廣納各方的意見，並多次召開專家會議審慎研議，對於是否將代理孕母另單獨處理，國健署沒有既定立場，對於各界的建議均予尊重。整個法案正在最後一關，以12月底送到行政院為目標，審查完才能送到立法院，完成行政院版本。

代理孕母爭議不斷，林月琴呼籲，衛福部「人工生殖法」修正草案應保障女性的身體自主權，將人工生殖與代理孕母脫鉤處理，強烈反對國民黨、民眾黨將在人工生殖法偷渡代理孕母的提案。

懸置多年的代理孕母爭議，黃秀芳、郭昱晴、黃捷、陳培瑜、張雅琳、王正旭等多位民進黨立委疾呼，生兒育女是每位成年人的選擇，不應影響他人的權益，但是代理孕母關乎另一位女性的身體自主權，可能被迫提供子宮，而且悖離倫理、人性尊嚴，尤其是將胎兒及代理孕母商品化。

林月琴贊成單身女性使用人工生殖技術，台灣晚婚的人愈來愈多，選擇單身扶養子女的人也增加，結婚與生育子女不一定要綁在一起，法律也不該限制單身女性生育子女的權益。但是，代理孕母是把懷孕生產的風險轉交給其他女性去承擔，不健康的孩子隨時可能被棄養，涉及複雜的法律問題及倫理道德。

民進黨立委強調，國民黨、民眾黨應重視女性、小孩的權益，代理孕母與孕母所生的孩子，隨時都可能淪為醫療、法律、經濟多重暴力的受害者。藍白兩黨不應利用人數優勢把代理孕母放進人工生殖法，強行偷渡。

代理孕母 單身 行政院

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