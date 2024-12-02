國內機票12月31日起降價！最多可少182元 返鄉、觀光省荷包

根據中油今公告的航空燃油價格，國內航線運價已達調降門檻，交通部民航局宣布，因應航空油價價格下跌，國內線機票價格自12月31日起調降，各航線降幅從2.7％至6.9％不等，以華信航空台北飛金門機票為例，將從2641元調降至2459元，減少182元，返鄉、觀光民眾可更省荷包。

國內航線票價於2014年全面調整時，民航局也同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應的運價。

民航局指出，依據中油今（2日）公告航空燃油價格，今年10至12月國內航空燃油平均價格已達國內航線運價調降的門檻（每公升21.74元），各航線平均降幅約4.3%、平均調降95元，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調降全額票價，將自12月31日起生效。

以降幅最大6.9％的華信台北飛金門為例，機票價格2641元，12月31日起將調降至2459元，省下182元；立榮台北飛金門目前票價為2618元，調降後變為2458元，省160元，降幅6.1％；華信台中飛花蓮，票價將從2626元調降至2472，省154元，降幅5.9％。

民航局說，配合票價調整，旅客若是以調整前的票價，購買12月31日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為12月30日（含）以前出發的航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。

另外，民航局表示，已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客也可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。