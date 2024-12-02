快訊

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

賴清德律師舉林昱珉、陳傑憲為例：勿讓「台灣隊」大法官止步立院

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

聽新聞
0:00 / 0:00

國內機票12月31日起降價！最多可少182元 返鄉、觀光省荷包

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應航空油價價格下跌，國內線機票價格自12月31日起調降，以華信航空台北飛金門機票為例，將從2641元調降至2459元，減少182元。圖／華信航空提供
因應航空油價價格下跌，國內線機票價格自12月31日起調降，以華信航空台北飛金門機票為例，將從2641元調降至2459元，減少182元。圖／華信航空提供

根據中油今公告的航空燃油價格，國內航線運價已達調降門檻，交通部民航局宣布，因應航空油價價格下跌，國內線機票價格自12月31日起調降，各航線降幅從2.7％至6.9％不等，以華信航空台北飛金門機票為例，將從2641元調降至2459元，減少182元，返鄉、觀光民眾可更省荷包。

國內航線票價於2014年全面調整時，民航局也同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應的運價。

民航局指出，依據中油今（2日）公告航空燃油價格，今年10至12月國內航空燃油平均價格已達國內航線運價調降的門檻（每公升21.74元），各航線平均降幅約4.3%、平均調降95元，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調降全額票價，將自12月31日起生效。

以降幅最大6.9％的華信台北飛金門為例，機票價格2641元，12月31日起將調降至2459元，省下182元；立榮台北飛金門目前票價為2618元，調降後變為2458元，省160元，降幅6.1％；華信台中飛花蓮，票價將從2626元調降至2472，省154元，降幅5.9％。

民航局說，配合票價調整，旅客若是以調整前的票價，購買12月31日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為12月30日（含）以前出發的航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。

另外，民航局表示，已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客也可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

因應航空油價價格下跌，國內線機票價格自12月31日起調降。圖／民航局提供
因應航空油價價格下跌，國內線機票價格自12月31日起調降。圖／民航局提供

機票 民航局 票價

延伸閱讀

金門家扶千人齊聚傳遞愛心 寒冬送暖園遊會熱鬧滾滾

循植物園登金門太武山秘境受困 5民眾求救消防局獲救

愛情影集《不如海邊吹吹風》台北首映 金門絕美風光推向國際

馬祖高雄包機擬12月續辦 待民航局核定

相關新聞

越南法國麵包中毒案一人死亡 醫揭有如國內這件事翻版

越南頭頓市日前傳出多人食用一間攤販所販賣的法國麵包後，紛紛出現腹痛、腹瀉、發燒等食物中毒現象，中毒人數高達300多人，並...

花蓮住房率回溫！住房補助已用逾8成 還有2萬人可申請

花蓮觀光經0403地震後重創，為延長旅客於花蓮停留天數，交通部觀光署推出3.0 plus方案，每人最高可補助5000元。...

全國童軍深入168個髒亂海岸協助建立海廢調查資料庫

中華民國童軍總會響應聯合國永續目標，與世界童軍總部建立美好世界架構（the Better World Framework...

花蓮受災仍待恢復 穩僱訓練獎勵延至明年6月底

為支持花蓮地區事業單位穩定僱用勞工，勞動部表示，花蓮震災受影響嚴重事業單位穩定僱用訓練獎勵計畫日前修正，再延長實施期間至...

詐騙、資訊爆炸影響捐款 李李仁代言：盼大家攜手公益

受到詐騙、網路資訊爆炸影響，非營利組織慈善捐款連年困窘。台灣公益聯盟舉辦「生命的禮讚」感恩音樂會，邀請代言人李李仁出席，...

代理孕母脫鉤處理？ 國健署：修正法案還在「這一關」

立法院衛環委員會周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，立委林月琴指出，應開放單身女性、女同性配偶使用人工生殖，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。