人工生殖修法草案 衛福部最後關卡性別影響評估

衛福部著手修人工生殖法，立法院衛環委員會預計5日審查各版本修正草案，國健署長吳昭軍說，衛福部版本草案已在最後關卡性別影響評估，仍以今年底將草案送入行政院為目標。

立法院社會福利及衛生環境委員會5日將審查各委員或各黨團擬具「人工生殖法部分條文修正草案」，共計16個版本，但暫無排入衛福部版本。吳昭軍今天接受媒體聯訪表示，預告期間收到600多則正反意見，整合意見開過9次專家會議，草案整體條文部分文字仍需調整。

吳昭軍說，目前人工生殖法修正草案已在衛福部最後一道關卡，正在進行性別影響評估，完成性別影響評估後，才會從國健署送至衛福部簽出，送入行政院，仍以今年12月底送行政院為目標，「一直都是尊重大家的意見，也尊重立委排審。」

針對代理孕母制度，婦團多次發聲反對，擔憂侵害人權，外界有人工生殖法修正草案與代理孕母制度脫鉤建議，更有立委建議代孕獨立專法。吳昭軍表示，「我們沒有預設立場」，只是把法條預告給大家，收集意見而已，性別影響評估只提供性平意見，是否脫鉤可以再討論。

吳昭軍說，目前正在進行性別影響評估的人工生殖法修正草案，大致內容和預告版差不多，「我們的大方向不變，一直是按照程序在走」，僅是部分文字調整與修正；至於這個會期是否可能審查衛福部版本人工生殖法修正草案，交由行政院決定。