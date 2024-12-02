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減碳存摺不怕沒抽到 基北北桃續推活動加碼達標即可兌獎

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長李四川（右3）頒發減碳存摺企業。記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川（右3）頒發減碳存摺企業。記者邱書昱／攝影

基北北桃「我的減碳存摺」今天舉辦第二季企業頒獎典禮，記者會中，北北基桃副市長連袂出席，北市交通局也曝光明年度「兌獎券」、「月月兌」，只要達到20公斤減碳量，即可兌換專用垃圾袋或全家超商美式咖啡、霜淇淋，讓沒有抽中的民眾也能有參與感。

台北市副市長李四川分享，去年赴東京參與全世界首都城市首長會議，知事小池百合子就請大家把領帶、西裝脫下，不應該穿西裝吹著冷氣，減碳要從生活中做起；他也和環保局討論，減碳存摺記在悠遊卡中之外，應該也可以在手機查看，如同每天可以查看自己走多少路一樣，讓民眾有感，現在活動至今參與人數破32萬人、減碳量累計超過2.7萬公噸，內湖科技園區也有110家響應。

出席記者會的基隆市副市長邱佩琳說，減碳存摺活動有2成的通勤族已經加入，並每月貢獻每人6公斤碳排，基隆市府也預計明年起逐步採購123輛電動公車、加設40個充電樁，並且和海洋大學合作、在地企業響應，一起與北北桃並進。

新北市副市長陳純敬說，市府持續推動自行車等通勤綠廊，目前布建114公里，串連北北桃三市，此外，碳排存摺目前只有新店寶高園區加入，新北產業園區、土城及汐止等園區也會鼓勵投入，更開玩笑說，可以趁歲末年終，鼓勵企業將1200元定期票當作抽獎安慰獎。

桃園市副市長賴熟華表示，去年1200定期票措施，受惠最多的就是桃園市，有將近20萬民眾往返北北工作，現在也持續推廣綠運輸，希望50萬名開車族也能加入行列，而桃園的特殊地域，涵括機場、工廠、工業區、科技園區等，因此加入脫碳者聯盟，預計2030年目標減碳400萬噸。

中華民國電器商業同業公會理事長廖全平也說，推廣的碳排存摺活動受到企業認同，只要將員工悠遊卡註冊，不僅能參加市府活動，內科也會舉辦獎勵，同時，由於南港是交通轉乘站，因此也開設雙園巴士，搭配彈性上下班，也能達到紓解交通的功效。

交通局長謝銘鴻介紹，明年度的碳排存著活動，新增兩項主題，當中，「兌換制」是只要達到20公斤的減碳量，即可自由兌換雙北5公升專用垃圾袋、全家超商的美式咖啡及霜淇淋。「月月抽」則是從即日起到12月31日止，即可加贈第一個月5次抽獎機會。

北北基桃副市長出席活動。記者邱書昱／攝影
北北基桃副市長出席活動。記者邱書昱／攝影

存摺 減碳

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