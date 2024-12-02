中部空汙不能等 環團：中龍應減少3成鋼鐵外銷

中火二期環評爭議未歇，環保團體表示，中火一期燃氣明後年將完工運轉，中火煤電災民又將面對政府無法履行當時「增一拆一」承諾的政策大跳票。也預告1215台中氣候集會即將登場，提出中火燃氣減半、2028無煤中火等訴求，也要求中龍鋼鐵應減少3成鋼鐵外銷。

環保團體今天在立法院舉辦記者會，台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳分析，近5年來中龍鋼鐵共計虧損了3年，2023年度的稅前淨損超過65億元創新高，2023年中龍整體耗電量更超過了25億度，其中除了21.76億度為自發電力，也包括向台電外購的3.36億度電力，然而經過估算，中龍鋼鐵2023年間每耗用1度電力就會淨損2.6元，煉鋼生產越多，虧損越大，以及中龍鋼鐵每1度耗電，也會有113.3公克的一般或有害事業廢棄物衍生，以及32.8公斤二氧化碳的總體空氣汙染物。

趙慧琳說，由於過去6年來，中龍鋼鐵產品出口超過3成，環團要求中龍鋼鐵淨零轉型第一步，是應在短期內立具體減產平均高達3成的鋼鐵外銷市場，中止出口方能止血虧損。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，台灣雖然打著能源轉型的口號，但是從中火二期燃氣機組的計畫來看，規畫新設4部燃氣機組，拆除2部燃煤機組，但留下6部燃煤機組作為緊急備援，無法履行當時「增一拆一」的承諾，政府為了高耗能及高汙染產業一再提供便宜的電，讓內部成本外部化，這都是用人民的健康來換。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，台電大幅增加台中電廠的燃氣機組，跟AI與半導體產業的擴張需電孔急有關，天然氣每度碳排仍達燃煤的57%，且硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）排放量每年也有數千噸之譜，對空汙的貢獻仍不小，在環境涵容各種毒物與廢棄物的能力是如此有限的情況下，控制這些工業的總體規模是必要的。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠、工傷協會專員賀光卍共同發言指出，2021年行政院提出2050年淨零排放目標，並在12項關鍵戰略中強調「公正轉型」的必要性，目的是在推動綠色能源轉型的同時，確保不會犧牲低收入和中產階級勞動者的利益，RCA員工關懷協會、工傷協會與台灣健康空氣行動聯盟等為台灣的「公正轉型」共同發聲，特別是針對石化業、鋼鐵業、石化燃料發電廠等的轉型問題。

現場記者會也預告，1215台中抗暖化反空汙氣候集會訴求包含1比1中火等量煤改氣、逐年刪減購煤預算、立院通過新版2028無煤中火主決議、中部縣市首長與議會支持2028無煤中火等。